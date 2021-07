Privatización de las vacunas

El tiempo perdido no se recupera, las vacunas que no se pusieron no ayudaron, y ya no hay remedio, ahora hay que ver hacia el futuro. En Guatemala siempre ha dominado el sálvese quien pueda, y los que se oponen a toda idea de privatización no han podido evitar o han sido participes junto a quienes poseen recursos o capacidad de endeudamiento de tomar un vuelo privado madrugador a Estados Unidos o en carro o autobús a Tapachula, para cuidar de sí mismos.

En el aeropuerto de Miami se les ofrece la vacuna en migración, y en la sala de equipaje son invadidos por jaladores que los acarrean hacia la fila respectiva. En las farmacias de cadena en la ciudad se puede llegar sin cita y de inmediato les muestran el menú de opciones para elegir, la de una sola dosis o la que requiere dos, y en un santiamén se inyectan y salen con su tarjeta de vacunados, con cita planificada para la siguiente dosis, que puede hacerse en el mismo lugar o en cualquier otro, siempre y cuando porten el comprobante. Sencillo y rápido, sin complicaciones. En Nueva York ponen la vacuna en la entrada del metro subterráneo y a cambio obsequian un pase. Y como en dicho país ya están lidiando con rogar a los incrédulos, hay promociones, invitaciones al teatro, comida o dinero para que se protejan. La meta es salvarse todos, sin distinciones de nacionalidad ni esperar citas.

Tan fácil es, que los guatemaltecos no entienden por qué aquí es tan difícil salvarse los que quieren, por qué la necedad de la exclusividad del Estado que compra o recibe donaciones pero que no tiene recursos ni conocimiento operativo para aplicarlas en masa. Hay que ser prácticos y tomar decisiones maduras. Si ya están las vacunas, bastaría con ponerlas en manos privadas, que cobren a los interesados un monto justo (porque la organización involucra gente y logística), y en cuestión de días estarían vacunados los que puedan y quieran hacerlo y se ayudaría al Gobierno a avanzar. Ya sería asunto nacional cubrir al resto y manejar lo más difícil, de convencer a quienes no quieren vacunarse, porque para que se reactive el país y se detenga el peligro debe de vacunarse la inmensa mayoría. Unos pocos no basta.

El Gobierno debe de acudir al servicio privado, evitarles a los viajeros que lo están haciendo el inmenso costo de salir a buscar ayuda al exterior. Las empresas podrían vacunar a todo su personal productivo, sin distinción de edad. Lo que hoy se desperdicia en viajes, hoteles y divisas en el extranjero, podría cubrir la vacuna de muchos, y así avanzaría con velocidad el proceso de inmunización, porque hay que entender que no se trata de exigir agua a las piedras, sino beberla en la corriente para detener el riesgo de contagio y mortandad.