Señor embajador: ¿Dónde están las vacunas?

Aunque no tiene vela en el entierro, pues la compra de vacunas Stupnik V, no tuvo lugar entre los Estados de Rusia y Guatemala, el recién enviado embajador ruso, Vladimir Vinokúrov, oficiosamente, ha publicado extensos “comentarios” sobre la situación actual de la compra de la vacuna Sputnik V por parte del gobierno de Giammattei, justificando la fallida operación. Pero no responde las únicas preguntas que nos interesa a los guatemaltecos: ¿Dónde están las vacunas?; ¿Cuál es la programación de entrega?. Y si no es capaz de responder estas cuestiones fundamentales: ¿devolverán el dinero, junto con los intereses acumulados?

Harina de otro costal es que la ministra de Salud violó la ley que le autorizó la compra a fabricantes de vacunas, pero jamás a una empresa privada, y que además los términos del contrato suscrito -que elPeriódico publicó ayer íntegramente- son enteramente lesivos, leoninos y desventajosos para Guatemala. Las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados, directa e indirectamente, tendrá que ser, obligadamente, dilucidada por el Ministerio Público, sino ahora, inevitablemente a lo largo de los siguientes 20 años.