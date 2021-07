Hacer lo correcto es un acto de bravura y valentía de las que pocas personas se atreven. De valor, pues hacer lo correcto implica luchar por injusticias, por abusos de autoridad, por arbitrariedades que implican daño, opresión y sufrimiento tanto de uno como de otras personas, culturas o incluso de otras formas de vida. Hacer lo correcto es construir justicia. Que la impunidad no premie a quien abusa y castigue a quien daña a otros o a su entorno.

Ser testigo de una injusticia le hace a uno implícitamente cómplice, sobre todo si uno tiene el poder y el privilegio de denunciarla, de actuar o de revertirla. Pero eso no es fácil. Muchas veces, la comodidad que da el privilegio diluye la responsabilidad moral que este otorga. Sobre todo, cuando el privilegio es heredado y no responde al mérito. Hacer lo correcto es entonces arriesgar el pellejo. Muchas veces denunciar injusticias y hacer lo correcto pone en peligro la misma integridad y la vida, el trabajo, la fuente de ingresos, la reputación personal en ciertos grupos sociales que comparten el privilegio o que se benefician de la injusticia presenciada. Implica la pérdida de otrora amistades o la superficial aceptación de algún grupo social. Pero, incluso si es la misma vida la que está en juego, ese sufrimiento es efímero y banal. Es el costo inmediato por pagar, que, en una perspectiva amplia, es nada comparado con el beneficio resultante. Es la incomodidad de la inconveniencia creada al poder que ejerce consciente o inconscientemente esa injusticia. Es el riesgo que se correlaciona con la magnitud de la injusticia y, muchas veces, con poder desafiado. Poder que puede venir de una persona, de un grupo o de toda una estructura de opresión y privilegios que ven la denuncia y el acto de hacer lo correcto como su amenaza. Por eso lo fácil es buscar una excusa para no hacer lo correcto y voltear la cara.

Pero el largo plazo es otra cosa. La historia está llena de ejemplos: los grandes cambios que han permitido que la humanidad avance hacia mejores estadios de convivencia pacífica, de progreso, de justicia y de libertad han sido detonados, promovidos, conseguidos y consolidados por esos valientes actos y esas escasas personas que no pueden voltear la mirada ni tolerar no hacer nada, aunque eso implique arriesgar la vida misma.

Y aunque el poder que se vio amenazado por el actuar de esas personas que no sucumbieron ante la comodidad de la complacencia intente eliminar, a veces con éxito, a esas y esos vectores del cambio, el germen sembrado está. Eliminar a la persona es el anuncio de la debacle del poder que se vio amenazado por ella, y en nombre de su memoria como referencia tangible se seguirá nutriendo el inminente cambio usando su ejemplo como estandarte.

Así las cosas, quienes movidos/as por una profunda humanidad y convicción de lo que es correcto hacer decidieron actuar en consecuencia, saben que la satisfacción de haber hecho lo correcto es más fuerte que la carga moral permanente de la culpa, la vergüenza de la complacencia y la molestia constante de saberse cómplice del abuso y la injusticia atestiguados. Aunque muchas veces la batalla aparentemente esté perdida, librarla es ya una victoria. Es el pivote y el cimiento de la construcción de una nueva y necesaria realidad, porque la referencia de la injusticia denunciada es ahora una realidad.

Probablemente, muchas personas sienten ese llamado a hacer lo correcto, pero pocas son las que actúan. La razón, la justicia y la satisfacción de haberlo hecho son, sin embargo, la mejor motivación y más grandes retribuciones. Recompensa que implica llegar hasta el último día de la vida, caminando con la frente en alto, durmiendo con el corazón tranquilo y despertando con paz al amanecer. Por la satisfacción de saber que al hacer lo correcto, la vida no fue un desperdicio.