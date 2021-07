Expresiones populares “ad hoc”

Hay expresiones populares que pueden ser útiles para la comprensión de situaciones y procesos sociales y políticos. La que dice que “los patos les tiran a las escopetas” pareciera apropiada para referirse a la actitud y expresiones de funcionarios de Estado ante los requerimientos que de conformidad con la Constitución y la Ley les son planteados, ya sea por diputados al Congreso de la República y por comisiones y bloques legislativos, así como por entidades a cargo de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y de la acción penal pública, entre otras el Ministerio Público, a quienes debe atenderse sin excusas ni demoras.

Derivado de los acontecimientos relacionados con la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V, funcionarios de los ministerios de Salud y de Relaciones Exteriores se han negado no solo a asistir a las citaciones al Palacio Legislativo, sino también a entregar información sobre el contrato firmado con una sociedad mercantil rusa de responsabilidad limitada denominada Human Vaccine, en donde puede aplicarse la expresión popular referida, pues los funcionarios están obligados a rendir cuentas sobre estos asuntos y sobre sus actuaciones, a quienes se lo requieren para el debido cumplimiento de sus funciones institucionales, de conformidad con la Constitución y la Ley. Es sabido que la negativa se funda, contra toda lógica relativa a la transparencia, en el argumento de un convenio de confidencialidad que no tiene ninguna razón ni posibilidad de sostenerse ante una solicitud de la más alta representación del pueblo de Guatemala, que, nos guste o no, recae en el Congreso de la República, en el desempeño de su función de fiscalización política, ni tampoco es sostenible ante el requerimiento de la entidad a cargo de la acción penal pública, dados los indicios racionales de eventual comisión de delitos que deben ser aclarados, para beneficio de todos, especialmente para preservar la honorabilidad de los funcionarios a cargo que debieran de ser los primeros y más interesados en que así sea, claro, si los indicios resultaren infundados, pues como dice otro dicho popular, “el que está limpio, ni de jabón necesita”.

Justo en los que respecta a la acción penal pública, deviene también aplicable otra expresión popular, “a mí, que me registren”, muy usada por quien es objeto de dudas sobre sus actuaciones y se allana a cualquier averiguación que se plantee sobre su proceder, dispuesto a ser investigado de inmediato, lejos de actitudes como las que se observan en algunos funcionarios que en lugar de hacerse presentes, rendir cuentas y entregar la información requerida, se escudan en una improcedente confidencialidad y un mal concebido derecho de antejuicio, dando lugar a otra expresión que resulta frecuentemente certera, cuando se dice que “si el río truena, piedras lleva”; pues, francamente, si un funcionario se resiste a informar documentadamente sobre sus actuaciones, no solo actúa de manera poco o nada transparente, generando la impresión de que se esconde un mal manejo de los negocios a su cargo, sino que también incurre en violación de preceptos constitucionales que le obligan a informar sobre los temas de interés que le son requeridos conforme a las leyes del país.

Presidente, diputados, ministros, magistrados y en general todo funcionario público deben tener siempre presente que son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella (Art.154 CPRG).