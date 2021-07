Un callejón sin salida

El deterioro social acelerado refleja los males de una democracia degenerada, dejando a los políticos hacer y deshacer lo que quieren, instalando la corrupción en forma gradual y progresiva, socavando la estabilidad del Estado sin respetar ni atender los intereses sociales, menos buscar mecanismos que viabilicen la solución antes de colapsar el país. La responsabilidad de la crisis recae en un gobernante irritado, sin la entereza exhibida en la campaña electoral, pregonando cualidades que no tiene. Asolando el COVID-19, la rebelión de la naturaleza y la incapacidad en la gestión de la pandemia, acentuada por la escasez de vacunas, fiasco en él que la negligencia o dolo al comprar la Sputnik V puede derivar en pérdida de vidas humanas. Siendo el Presidente el peor enemigo del Presidente, por lo que hizo y dejó de hacer con la peste, viviéndose un drama dantesco en los hospitales colapsados, faltando oxígeno, medicinas, vacunas, personal de salud con sueldo atrasado, sin percibir la solución. Enrareciendo el ambiente intereses sumergidos, pensando que los cargos públicos son eternos, lastimando al pueblo su perfidia, cultivando el poder arbitrario, en lugar de ser parte de la solución y no del problema, barriendo y trapeando el país con los valores cardinales y sociales. Fortaleciendo con los talibanes locales a la izquierda radical, sin fijarse en que viven en el siglo XXI, sin ética ni moral, magnificando fantasmas sin poder esconder la verdad profunda.

Con el proceso democrático nació la esperanza de un porvenir luminoso que se diluyó, convertido en un proyecto de la élite, beneficiada por las debilidades del sistema, contribuyendo al colapso, predecible sin ser profetas mayores o menores, ignorando que la democracia es la esencia de la civilización moderna. Creación política que pierde sentido si no genera resultados sociales tangibles, implicando el cambio evolutivo un proceso de renovación con bienestar y progreso, de la mano de la realidad que se puede maquillar o reprimir, pero no suprimir. Sin entenderlo, viven como reyes a costa del pueblo, delirando por el frenesí del poder, erosionando instituciones, incluido el ejército, que debe someterse a una reingeniería y modernizarse. Siendo oportuno que en la crisis se pronuncie la academia y muestre y demuestre su posición, dejando la actitud contemplativa propia de organizaciones decadentes, que antes se apartaban un instante de sus dogmas orientando a los fieles, viviendo hoy la tragedia desamparados, pensando que quizás es lo mismo robar que no robar, oyendo a los políticos cínicos decir que son inocentes de los delitos que les imputan, pidiendo que también los vacunen contra la fiebre amarilla por si las flies…

En un país con urgencia de ponerse de acuerdo, es tiempo de parar el derrumbe y a los que mienten y se roban las ilusiones, los bienes y los derechos de la mayoría, provocando una crisis económica, financiera y social, agravada por el desastre de la pandemia mal atendida y una constelación de tragedias sucesivas que nos degradan con o sin violencia, petrificando la voluntad del pueblo convertido en objeto y no sujeto de sus derechos y obligaciones, perdiendo su identidad. Es hora de aprender a pensar y decidir el futuro, sin un propósito distinto que vivir en paz, con bienestar, demoliendo la muralla del miedo construida por el poder paralelo a su medida, evitando que los cuervos que usan la democracia contra la democracia destruyan el país, pregonando que solo los tontos cumplen la ley. Y ser sujetos de nuestro destino, recuperando la dignidad y los sueños perdidos regenerando la política, recordando que las ideas no mueren, cambian. Los que se dedican a oír y nunca escuchan, reflexionen y exijan respeto, quitándoles la máscara a los seudolíderes que saben hablar pero no gobernar, engañando al pueblo. Joya. El honor y la determinación pueden con todo, al hacer algo podemos ganar, si no hacemos nada ya perdimos… Sin honor, la gloria no existe.