La represión pudo más que las protestas

El 28 de mayo de 2013 en Estambul, en el parque Taksim Gezi, uno de los pocos aún en pie en Estambul, un pequeño grupúsculo de 50 ecologistas se manifestaban en sus inmediaciones. Ese mismo mes, el Gobierno había anunciado que demolería el parque para construir otro de los omnipresentes centros comerciales en la ciudad. Además, se tenía la intención de reconstruir también el viejo cuartel militar derribado en 1940. Así, este pequeño movimiento de protesta ambientalista se convirtió en un clamor popular mucho más extenso.

Las protestas en el parque Taksim Gezi se convirtió en un movimiento de masas contra el autoritarismo del gobierno de Recep Tayip Erdogan. Este respondió como solo los autócratas negligentes y autoritarios saben hacerlo, reprimiendo a la población con un excesivo uso de la fuerza. Sin embargo, este romántico gesto de resistencia no se materializó en ninguna acción política concreta. La represión arbitraria del Gobierno pudo más que las protestas. Ocho años después, pocos vestigios quedan ya de lo que fue alguna vez el sueño por un mejor país.

Cuando se planta una rosa, pero esta no se riega, la flor lentamente se marchita, y eventualmente muere. Al igual que las esperanzas de aquellos jóvenes citadinos turcos, la primavera guatemalteca vio sus sueños marchitarse tras avances demasiado insignificantes para producir un cambio significativo a corto plazo. Desilusionada, la ciudadanía guatemalteca volvería a caer en su tan característica apatía política. Más allá de algunos episodios de lo que yo llamo “civismo de fin de semana”, en los últimos años el esfuerzo colectivo por un mejor futuro pareciera haberse apagado.

Vivimos bajo la ilusión de que con sacar un presidente (irónicamente, el cabeza de turco) la cultura política institucional de este país cambie como por arte de magia. Me temo, estimado lector, que estemos encaminados a cometer el mismo error que cometimos hace 6 años. La criminalmente negligente gestión de la pandemia podría alcanzar de nuevo ese punto de ebullición. No obstante, nuestra idiosincrática “efervescencia ciudadana” podría hacernos una jugarreta una vez más. Por eso, me parece fundamental responder una interrogante: ¿qué pretendemos hacer después?

Se suele repetir que Roma no se construyó en un día, pero a la gente se le suele olvidar que tampoco se construyó sola. Escribo esta columna como un llamado a la conciencia. La ciudadanía debe asumir la responsabilidad de empezar a construir una cultura democrática y republicana desafiando nuestra propia identidad. Antes de pedir la cabeza de otro monarca, deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a cargar con el peso de la construcción nacional en nuestros propios hombros.

¿Seremos algo más que ciudadanos de sábado por la tarde? La respuesta a esta interrogante es fundamental. Si la respuesta es no, esta columna se convierte en un llamado a la prudencia. En medio de una crisis sanitaria que solo parece empeorar, sumir al país en aún más incertidumbre es una apuesta muy arriesgada.

Este país parece ser presa del mito de Sísifo. Una y otra vez convertimos nuestras frustraciones en fuerza de voluntad. Luego, empujamos la pesada roca de nuestras aspiraciones hasta la cima de la colina. Sin embargo, una vez llegamos arriba, observamos impasibles cómo esta rueda cuesta abajo sin hacer nada al respecto. Vamos de nuevo camino hacia la cima. La pregunta es, estimado lector, ¿qué haremos al llegar hasta arriba?