El COVID-19: el virus, las vacunas, el futuro

Lo primero que nos llama la atención es que a diferencia de otros virus y de otros coronavirus este ha mutado en múltiples ocasiones (como lo hacen todos), y algunas de dichas mutaciones son más agresivas, más dañinas, lo cual no sucede con las mutaciones de otros virus que, aunque cambien año con año, siguen causando las mismas enfermedades, con los mismos síntomas y consecuencias, pero podrían mutar también, cambiando los efectos en nuestro organismo.

No sabemos si el virus se originó de forma natural o en un laboratorio y probablemente nunca lo sabremos.

El virus, hasta el momento, en la gran mayoría de los casos no es mortal y el porcentaje de muertes a nivel mundial no ha rebasado el 2 por ciento, pero no sabemos si las futuras mutaciones lo conviertan en un microorganismo más agresivo, como está sucediendo con las nuevas cepas.