Del 2007 al 2019

Las elecciones tienen consecuencias. En el caso de Guatemala, han sido el resultado de que hemos acudido a las urnas a votar por el menos peor. Solo a la terquedad de Sandra Torres le debemos al que antes de este se consideraba el peor gobierno de la era democrática, y al hoy indiscutible campeón. Cuatro intentos para ¡por fin! coronarse con menos de 2 millones votos; uno de los menos populares. Como lo dije anteriormente en este espacio, yo no voté ni por ellos ni por ella. Los tres, lobos de la misma manada. De ella hay poco que no sabemos, pero su astucia dentro del sistema corrupto la mantiene aún con vida. No debería de asombrarnos si nos receta otro desgobierno en las próximas elecciones. Es más, sorprende ver que a su exmarido se le haya incluido en la Lista Engel con su secretario privado y ella se haya librado, cuando todos sabemos quién mandaba de facto en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Ahora bien, en el caso del presidente Alejandro Giammattei, lo que impera es una nebulosa que hoy se pone en evidencia al darnos cuenta de que descifrarlo resulta complejo. Al menos con Sandra sabíamos –y aún estamos claros– quién es y de qué es capaz. Sin embargo, con personajes como Jimmy Morales y Giammattei no sabemos de qué son capaces y hasta dónde pueden llegar. ¿Quién iba a imaginar que Morales, el aprendiz de dictador, tendría los alcances que tuvo? Seguramente sin darse cuenta, se convirtió en el títere ad hoc para afianzar el sistema que prevalece y al que hoy Estados Unidos intenta desmantelar. El ahora presidente navega dentro de una oportuna ambigüedad que le mantiene al margen de la realidad, creando espejismos. Ahora bien, dadas las circunstancias por las que atraviesa el país, esto ya no es sostenible. Las máscaras caen poco a poco. Sin duda, pronto lo que se percibía como chismes mediáticos, memes, peladeros y pláticas de pasillos, pasará a ser noticia. Los patrocinadores, cómplices, padrinos y achichincles ya no podrán hacerse de la vista gorda. Eventualmente, la verdad se impondrá.

En este gobierno impera la corrupción, que ha caracterizado –sin excepción– a la era democrática del país. La diferencia entre este y sus antecesores es que quedaron por un lado el pudor y la vergüenza. Ser tachado de inmoral, corrupto o de atentar contra la democracia y el Estado de derecho ya no tiene el efecto que antes tenía. El cinismo y el descaro los desborda. Ni modo, mientras continúen siendo apadrinados por quienes tras bambalinas cortan el pastel, se sienten invencibles. Incluso, frente al antes imponente Estados Unidos. Le guste o no a Giammattei, es durante su mandato que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad, uno de la Corte Suprema de Justicia, una jueza, congresistas, exministros –entre un puñado de operadores corruptos del ámbito público y privado–, son designados públicamente por el Gobierno estadounidense. Todo, bajo el silencio del mandatario. Su desgobierno traerá consecuencias desastrosas para él en lo personal, para su gabinete, sus allegados, sus padrinos, sus operadores y su círculo más íntimo, porque las consecuencias son alarmantes y están cobrando vidas. Ante lo que acontece en el país, en el mundo, y ante el escrutinio del hoy incómodo vecino al norte, quedarse escondido en la sombra ya no será una opción. Tendrá que salir a la luz, aunque acabe con él.

Mi vaticinio es que la presión americana continuará. Una vez tome posesión el exembajador Todd Robinson del cargo para el que fue nominado por el propio presidente Joe Biden, se afinará la puntería. Si alguien conoce la región y a sus actores, es él; su designación no es casualidad. El propio Ricardo Zúñiga, del Departamento de Estado estadounidense, dejó claro que esta lista será ampliada en los próximos meses. Hay muchos en la mira, y a los gobiernos de Morales y de Giammattei, eventualmente, les tocará su día ante la justicia.