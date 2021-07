Sobreviviente de COVID-19: “Sí sirven las vacunas”

Fui vacunado con la AstraZeneca el 14 de mayo en el Edificio S-12 de la Ciudad Universitaria, en el puesto de salud allí instalado que maneja el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Mi esposa lo hizo en el Colegio de Ingenieros, en la zona 8, con la vacuna Sputnik, unos días después. La pandemia se coló en mi hogar, a finales de la primera quincena del mes de junio de 2021. Con cuatro hijos varones en el rango de 20 a 31 años, a pesar de los cuidados y advertencias, llegó infectando a cinco de los seis miembros de mi familia, mi esposa y yo incluidos. Al dar positivo uno de mis hijos, todos los demás tuvimos que recurrir a un centro privado que hace las pruebas para detectarlo, para saber si estábamos positivos o no. En efecto, solo el más pequeño de mis hijos no resultó positivo y tuvo que aislarse en la casa de mis cuñados y compadres. Digo tuvimos, pues, a pesar de haber ido a un centro de salud municipal en las cercanías del mercado de San José, en la zona 7 de la capital, muy amablemente nos dijeron que no podían hacernos las pruebas y lo único que podían darnos serían los kits médicos COVID-19. La cajita de medicamentos que luce orgullosa el logotipo de “Tu Muni Cumple” dice que contiene lo siguiente: Vintax (ivermectina) de 6 mg; ibuprofeno de 400 mg; acetaminofén, 500 mg; Zibac 500 mg (azitromicina), que brillaba por su ausencia, aspirina de 100 mg; vitamina D3 de 1300 u. y zinc 20 mg. Gracias a las amistades que hice durante los días del Brasil, tuve al Dr. Julio César Argueta Reyes, egresado de la Usac y de la Universidad Federal de Río de Janeiro y del Instituto Oswaldo Cruz, dándonos el tratamiento respectivo, asesorado también por los no menos competentes médicos Dr. Jorge Mario Luna Calderón, salubrista también egresado de las instituciones chapinas y cariocas y del Dr. Rubén Posadas Sosa, egresado también de la Usac y del Hospital Universitario de la Santa Casa de Misericordia de la megaurbe paulistana, Sao Paulo, Brasil. Para comenzar, los médicos amigos nos indicaron que debíamos comprar un oxímetro y un buen termómetro para medir y registrar en un listado personal el oxígeno en la sangre, el ritmo cardiaco y la temperatura, tres veces al día. Además, el Dr. Argueta nos indicó que las vitaminas C y D, además del zinc, podíamos tomárnoslas después del desayuno y la aspirina después del almuerzo y no nos recomendó el uso del Vintax, del ibuprofeno, del acetaminofén y del Zibac, a menos que fuéramos presentando síntomas que lo ameritasen, dando el seguimiento médico pertinente. También se nos recomendó una dieta rica en frutas en el desayuno, carnes blancas, verduras y legumbres y nada de bebidas que contengan elixir –drink agua–. Yo en lo personal tuve síntomas parecidos a una fuerte grite, con mucosidad líquida (running nose dicen los gringos y los agringados) y bastante desgano. Hoy se cumplen 14 días de haber sido detectado el virus; tuvimos la dicha de no haber necesitado tomar dichos medicamentos. Naturalmente que hemos sido indicados de que debemos continuar con el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el uso reiterado del lavado de manos y de gel con alcohol, y que la segunda dosis debemos tomar, cuando seamos llamados para nuestra segunda cita, que deberá ser en la primera quincena de agosto. Las vacunas funcionan, gracias a dios. ¿Presidente Giammattei, dónde están el dinero y las vacunas? Porque los infectados y los fallecidos siguen…