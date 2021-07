La innovación es lo que diferencia al líder de los seguidores. He escrito varias veces del presidente Nayib Bukele, personaje al que no considero un presidente más de América Latina. Yo creo que es un “fenómeno” político que tiene a todos hablando de él y que con errores y aciertos su pueblo lo ama: 94 por ciento de popularidad. Este “fenómeno” debemos recordar que no es un improvisado, al que le “sonó la flauta.” Este millennial de 39 años no apareció un día sentado en la silla presidencial por arte de magia, ya que como ustedes recordarán, amables lectores, primero fue electo alcalde de Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador, y cuando ganó la presidencia, en plena democracia, no hubo necesidad de ir a segunda vuelta. Con eso sabemos que no estamos frente a un político más; él es un ”fenómeno”. Estas son victorias electorales que nos hacen recordar a Hugo Chávez en Venezuela y a AMLO en México. Hace cuatro meses escribí sobre este mismo tema y titulaba yo mi columna “Nayib Bukele: ¿Chávez o Pinochet?”. Y la pregunta sigue siendo válida, aunque aparenta que el millennial salvadoreño pareciera estar trazando una nueva forma de hacer política por estas latitudes.

El presidente Bukele logra mantener la atención nacional e internacional en él. Según yo, cada mes da un “golpe de efecto” que aumenta su popularidad. Recordemos alguno de esos “golpes”: no regaló pescados en las escuelas, lo que dio fueron laptops. Y lo hizo de nuevo: construyó el hospital más grande de Centroamérica para atender la pandemia, vacunó a su pueblo y le ha regalado vacunas a Honduras.

Después de arrasar en las elecciones legislativas de medio periodo, lo hizo de nuevo: dio declaraciones clarísimas en contra de Venezuela y su dictador. Manifestó la necesidad que tiene El Salvador de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Pero muy claro dijo al cuerpo diplomático: “A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero, con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa…, y eso no es cosa de su incumbencia”. En otra declaración dijo: “Ustedes hicieron sus países, déjennos hacer el nuestro”.

Bukele lo hizo de nuevo. Pero no son solo discursos, son los hechos los que hablan por él; viajó en viaje oficial a Pekín a entrevistarse con el presidente Xi Jinping, de quien obtuvo apoyos gigantescos. Bukele lo hizo de nuevo, rehusó reunirse con Ricardo Zúñiga, enviado especial del presidente Joe Biden para el Triángulo Norte, concepto que Bukele desacreditó completamente.

Pero Naiyb Bukele lo hace de nuevo: con bombos y platillos anuncia a su país y al mundo que El Salvador se convirtió en primer país del mundo en reconocer el bitcóin como moneda de curso legal (no las otras criptomonedas). Esta noticia a mí me causa más inquietud que otra cosa, pero los jóvenes están muy entusiasmados. Mantiene el joven presidente a su país y a sus habitantes entusiasmados con él.

Nayib Bukele “lo hace de nuevo”. Extraoficialmente se sabe que el presidente salvadoreño está de vacaciones en Guatemala; se le ha visto disfrutando en Ciudad Cayalá, lo que le generó simpatías entre los chapines que lo vieron. ¡Bravo por Bukele!