El corto contra el largo plazo

El Fondo Monetario Internacional estima que la economía estadounidense habrá de crecer este año a una tasa del siete por ciento, mientras que el crecimiento global será del seis por ciento. Estas cifras son las más altas que se tienen registradas desde la década de 1980. Sin embargo, para el mundo persisten problemas de largo plazo como el cambio climático antropogénico, el gradual envejecimiento de las poblaciones y la creciente desilusión en muchos países con la democracia política.

Mientras que el corto plazo parece en general favorable, al cambiar nuestra perspectiva y otear hacia un más lejano horizonte, las cosas cambian de tesitura y no podemos seguir siendo ingenuamente optimistas. A menos que seamos capaces de cambiar en algunos aspectos fundamentales de nuestras sociedades contemporáneas, el futuro se presenta ominoso. Deberemos aprender a cooperar en la solución de los grandes problemas que enfrentamos colectivamente si queremos resolverlos.

Fenómenos como el cambio climático antropogénico no se moderarán sin la activa cooperación de todos los Estados y los efectos negativos serán devastadores para todos, especialmente para los habitantes de los países más pobres, que sin duda sufrirán las consecuencias de las decisiones tomadas por los dirigentes de las naciones con las economías más grandes. Los Estados Unidos, con casi una cuarta parte de la producción mundial anual de bienes y servicios, son junto con China los dos principales responsables de la emisión de gases de carbono a la atmósfera que están produciendo el calentamiento del planeta.

Asimismo, son estos dos mismos países quienes están compitiendo, hoy pacíficamente, aunque no podemos descartar que pudieran caer en la llamada “trampa de Tucídides”, por la posición de hegemón global, que aún le corresponde a los Estados Unidos, con consecuencias catastróficas para todos. El espectacular crecimiento de China ha sido dirigido por un gobierno autoritario surgido del partido comunista chino (PCC), que esta semana cumplió 100 años de existencia y que está sirviendo de modelo no democrático para otros países que buscan el rápido crecimiento económico. Así, la competencia entre estos dos gigantes mundiales no es solo económica sino también política, la democracia jeffersoniana, por un lado, contra el autoritarismo chino, por el otro.

En cambio, el envejecimiento de la población mundial, que es un problema creciente en las condiciones actuales de nuestros modelos de organización social y económica, debería considerarse como una verdadera “bendición”, ya que es el resultado de los increíbles avances en la medicina de los siglos XX y XXI y el mejoramiento de la salud de la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, este fenómeno está generando mayores costos y una menor productividad social. En una contabilidad puramente económica, el envejecimiento de la población mundial es un problema por resolver. ¿Cómo se deberá enfrentar esta novísima situación?

En algunas distopías de carácter economicista se ha planteado que en cuanto los “viejos” son improductivos, en consecuencia, deben dejar el espacio que ocupan a los jóvenes. Sin llegar a esos extremos, es indudable que el cambio en la forma de la pirámide demográfica de la sociedad representa un enorme reto cada día más cercano.

Hoy sin duda requerimos una visión de largo plazo. El cortoplacismo seguro nos llevará al abismo.