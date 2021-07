Soy una romanticona de cepa y me quedaré arraigada a esas añejas costumbres que imaginaron y siguen creyendo que enamorarse y amar es el mejor bálsamo para vivir sueños y emociones estampadas en el corazón, a veces, toda una vida. Actitudes, vivencias, ilusiones que dejaban cicatrices o daban vida. Se perdieron entre boleros de amor y la orquesta de Glenn Miller que con su ‘Serenata a la Luz de la Luna’ daba impulso a nuestra adolescencia que descubría en el roce de una mano y la intensidad de un abrazo la llegada al paraíso. Realmente enamorados del amor y nuestros sueños. Envueltos en esa impronta quedamos muchos.

Leer ‘Travesuras del Deseo’, un libro de 13 relatos de Jorge Ortega Gaitán, ha sido descubrir, en mi esencia de lectora, qué lejos en el tiempo me quedé en mis lecturas de historias de amor. Ana Karenina, Madame de la Mole y Emma Bovary las clásicas, que por rendirse a una historia de amor extramarital, no resistieron y murieron en su propio enredo. He conocido algunos personajes femeninos de Isabel Allende, Ángeles Mastreta y Marcela Serrano que coinciden en personajes femeninos capaces de llevar una doble vida, a veces con el esposo, a veces con el amante hasta la descripción de esos vínculos me he quedado.

En los relatos de Ortega Gaitán se descubre que, para llegar al roce de los cuerpos, los caminos son breves y sin mayores preámbulos. Encuentros que en minutos son intensos y para la entrega, breves. Coincidencias de seres ansiosos de sensaciones con pieles aterciopeladas y fuertes. Vehemencia de conocer paraísos por instantes, para volverse a perder en vidas sin arraigos ni recuerdos. Sin compromisos ni promesas donde el mañana no existe y el “te amaré toda la vida” es un fósil cuaternario.

Los personajes acertadamente perfilados en mujeres que devoran con ansias al hombre y, en seguida, lo abandonan. Sin nostalgia ni arrepentimiento. Etheria “con quien nos comimos la piel, con la desesperación de un largo ayuno”. Fesonia. Libre de prejuicios y complejos, quien con experiencia entrega su pasado. Isis. “Con la piel tan tersa como las playas de mi tierra”. Con la que el narrador copulaba en instantes de felicidad que lo transportaban a la eternidad. “Un amor que no acepta reclamos, que solo se disfruta mientras el tiempo y las circunstancias lo permitan”.

Y descubriendo en la sucesión de 13 relatos, el lector va conociendo el nuevo sentido que, sin arraigos de cualquier condición, a las parejas descritas en apasionadas entregas, nada les queda por conocer y nada se guarda para el mañana.

En ‘Travesuras del Deseo’, Ortega Gaitán reveló para mí, o reafirma para otros lectores, la naturaleza de las relaciones que se sustancian actualmente, cuando entre un hombre y una mujer se entrecruza el chispazo del deseo. Ya el amor, pueda ser que venga después o quizás nunca llegue.