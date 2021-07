Gobiernan los incapaces

Una mezcla de conductas inescrupulosas, incapacidades, visiones obtusas, egoísmo llevado al máximo, son algunos de los calificativos que identifican a quienes hacen gobierno en la actualidad en Guatemala. Esto se demuestra cuando el canciller viaja a Rusia, supuestamente con el encargo de inquirir sobre las vacunas adquiridas meses atrás, pero que distan de arribar. Sin embargo, nunca leyó el documento en cuestión. Tampoco lo ha hecho el supuesto abogado del Estado, el procurador general de la Nación. La propia ministra de Salud Pública parece ignorar su contenido e implicaciones. Entonces, ¿quién elaboró semejante documento “secreto”?, ¿para qué están en dichos cargos, si no son capaces de hacer lo mínimo? Y no digamos la incompetencia, prepotencia e incumplimiento de deberes del Congreso de la República. Esto solo para ejemplificar a los actores visibles de la última semana.

Es evidente que, al menos, a lo largo de las últimas décadas nos han gobernado los incapaces, pero, a su vez, rapaces. Sí han sido “capaces” de alcanzar altos cargos, a través de transas, financiamiento de campañas electorales con dineros ilícitos, o bien, ser nombrados con premios de consolación (como es el caso del ministro de Relaciones Exteriores, cuyo único mérito previo fue no lograr la alcaldía de la ciudad de Guatemala). De cualquier forma, tenemos por delante a una serie de conductores dotados de artimañas, pero de ninguna luz para lo que en realidad importa, conducir a este país por sendas de desarrollo y de ninguna manera por los acostumbrados caminos de la impunidad y la corrupción.

¿Cuánto más debe suceder en este país para seguir tolerando que jueguen con nosotros y nuestras vidas? ¿Cuántos más engaños debemos enfrentar para que unos cuantos piñaticen y lastren nuestro presente? Porque, así las cosas, olvidémonos del llamado futuro.

A escala global, un imperativo de los gobiernos es hacer todo lo posible para que la pandemia no se desborde. Mientras tanto, en Guatemala impera una combinación de irracionalidad, negligencias, vacíos de conducción estratégica y ansiedades por echar mano a los enormes recursos públicos que se han dispuesto para, supuestamente, paliar este evento de implicaciones aún no vistas por completo. Demandamos hacer lo mínimo. Está visto que ir más lejos es una tarea inalcanzable.

¿A dónde nos conduce el momento actual? Primero, lejos del optimismo presidencial y de la pretensión de crear la narrativa de que ya salimos del agujero pandémico, las mediocridades palpables nos dirigen a mayor empobrecimiento, aumento de las desigualdades, con las consabidas consecuencias en materia de empleabilidad, aumento de la migración irregular, alejamiento de condiciones para la competitividad y un largo etcétera. Segundo, a un aumento de los cuestionamientos, que, aunque no logran materializarse en un movimiento social como tal, afectan la credibilidad y, al final de cuentas, las condiciones de mínima estabilidad. Tercero, a pesar del escenario pesimista, las condiciones parecen dadas para la continuidad de las condiciones. No olvidemos que el siguiente proceso electoral no está lejos y los nombres que comienzan a escucharse apuestan por la persistencia y profundización de estas condiciones, y en ningún caso por cambios o, al menos, ajustes para tomar rumbos más prometedores.