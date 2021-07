El Estado contra judicatura

En Guatemala, el poder del Estado es esencialmente mal habido, ilegítimo. De compadrazgo y base clientelar. Por esta característica de origen, en su ejercicio premia al traidor, condecora al esquirol, otorga galones al que secuestra y asesina, estimula al testigo falso. Premia mediocridad, zalamería y servicios a la corruptela. De allí el dicho popular: más vale un chaquetazo a tiempo que diez años de servicio. Adagio especialmente aplicable en tiempos de la dictadura militar, régimen que hizo jueces de tinterillos, siempre dispuestos a servir a la milicia. A la patria era el subterfugio. Obviamente resolvían a tono con el sátrapa de turno. Hubo excepciones. La humanidad es así. Se pensó que en democracia aquello cambiaría. Ilusos que somos.

Aquello de carrera judicial y mejor academia resultó un fiasco. Terrible frustración. La cuestión vino para peor. Jueces sobornables, hasta en las altas magistraturas. Sicariato jurídico. Juzgadores que, a cambio de perpetuidad en los cargos, denuncian penalmente a otros jueces. A los jueces por la integridad. Se prestan a defenestrar la judicatura honesta. El recto actuar les avergüenza e incómoda. Les hace ver mal. Increíblemente trabajan para quebrar la independencia judicial. Actúan en gavilla. Se coluden con criminales, viejos militares, élites depredadoras. Juntos acosan, amenazan vida y familia. Procuran levantar inmunidad. Tienen socios capitalistas —literalmente—. Son parte de redes parajudiciales e institutos de magistrados. Desolador el panorama de la justicia. Árida. Aparte monoétnica. Monolingüe. Con espinas, que hieren a pobres y justos. Un sistema de justicia que desde la administración criminaliza a sus jueces. Como el minotauro. Los devora. Absurdo e indecoroso, pero es así y así seguirá si no actuamos, si no defendemos a los jueces dignos, ecuánimes.

La justicia y su aplicación no es un asunto de abogados, para nada. Es una condición consustancial a la democracia. No existe una sin la otra. Es una expresión de los valores de la humanidad. En cambio, justicia tutelada por jueces corruptos no es justicia. Es venalidad. Es un sumun de antivalores. Corroe conciencias y sociedades. Guatemala tendrá futuro cuando salga del oscuro túnel de la injusticia. Cuando los fallos los dicten los jueces y no el capital o la corruptela. Así, en medio de la desesperanza, pervive la integridad. En un entorno de amenazantes espinas, crecen flores de lis. Sí, aquella flor que simboliza vida y rectitud. Eso significan para esta sociedad jueces dignos: Erika Aifán, Yassmin Barrios, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Eugenia Morales, Patricia Gámez, Haroldo Vásquez. Sintetizan expresión democrática de justicia e independencia.