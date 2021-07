La movida de los rusos

La pandemia ya no asusta tanto a los guatemaltecos a pesar del anuncio de la nueva ola de contagios y la posibilidad de nuevas cepas más agresivas. Se habla de más de 9 mil fallecidos reportados de COVID-19 en el país en lo que lleva la emergencia, lo que no es una cifra menuda. El fin de semana largo pasado se movilizó una multitud a los espacios de descanso, continuaron las fiestas privadas dando la cara al peligro sin miedo, como creyendo quizá que hay que vivir hasta donde se pueda y mientras se pueda.

Las noticias provenientes del mundo no han hecho mella, como las imágenes sobrecogedoras de la India azotada por el ciclón Tanktae con vientos de 185 kilómetros por hora, que inundó Allahabad exponiendo los cuerpos de los enterrados por la pandemia a orillas del río sagrado, el Ganges, a flotar llevados por la corriente. Los familiares no pudieron incinerar los cuerpos como es la tradición ante la imposibilidad de comprar leña. La noticia macabra no impresionó tanto como la sorpresa nacional de un ataúd vacío encontrado en la vía pública.

La idea original el año pasado fue aguantar protegidos en casa mientras se inventaba la vacuna, y ahora que ya hay un montón de invenciones somos un país pequeño aguardando a que los demás se vacunen para que nos llegue el rebalse. Nuestras autoridades negociaron con los rusos, la potencia del otro lado del mundo que con total menosprecio se está riendo de nosotros. Los rusos nos vendieron una solución de vida y no cumplieron, y con total impunidad de tiburón que extorsiona al pequeño se hacen esperar a su antojo. Nos atracó la Sputnik. Nosotros no podemos actuar como los alemanes o los norteamericanos que tienen a los fabricantes por el mango, aunque tengamos la razón. Quedamos burlados como niño asaltado al ir a comprar el pan a la tienda, a quien los padres zarandean, pegan y declaran culpable por haberse dejado robar. La cólera y desilusión popular perseguirá a las autoridades por caer de incautos con unos rusos sin conciencia que no garantizaron el cumplimiento de lo contratado. Primero son los poderosos de este lado del mundo, y también los del otro lado que no cumplen, y ambos, para lavar su conciencia, se ponen regalones tardíamente.

Vamos a resistir con la resiliencia que nos caracteriza. Hay guatemaltecos que vuelan al primer mundo para salvarse, pero no es así, porque el procedimiento funciona en la medida que la inmensa mayoría quede vacunada. Guatemala compró muchas vacunas, y las muertes que no han podido evitarse caerán sobre la conciencia de los rusos que se aprovecharon de un país débil.