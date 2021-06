Un clavo, otro clavo…

Dicen, quienes saben cosas buenas de la vida, que siempre es sano evitar dejar asuntos en el aire, inconclusos, parqueados. Dicen que cuando los círculos no se cierran sanamente dejan hendiduras por donde se cuela basura, dolor, desesperanza y se hace imposible alcanzar la felicidad o algo parecido a ella.

Asunto interesante cuando vemos que acá somos una especie de víctimas de temas inacabados, pendientes. Una realidad repleta de círculos sin cerrar. Continuos escándalos que pasan, hacen sus remolinos y luego son sustituidos por otros, y esos por otros, y esos por otros, y esos por otros… Dejan incertidumbre y una especie de sensación de sentirnos burlados. ¿Cuánto tarda un ventarrón hasta que aparece el próximo? ¿Cinco días? ¿Tres? El cinismo de dejar que todo pase y nada se resuelva ha generado desconfianza voraz y, sobre todo, desesperanza.

No me alcanzarían las palabras para enumerar tanto círculo abierto. “Todo bien”, pareciera una estrategia de “dejar que se olvide para que no pase nada”.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral señalados de haber presentado títulos de graduación presuntamente falsos durante el proceso de selección de candidatos al TSE hoy ocupan su puesto público como si nada (círculo abierto).

Serio caso de nepotismo en el Ejecutivo: esposo e hijos de la ministra de Educación trabajan en el gobierno y no solo siguen campantes, sino el primero con serios señalamientos de controlar fronteras (círculo abierto).

¿El supuesto botín del diputado Jorge García Silva en el Insivumeh? ¿Se investiga acuciosamente? (círculo abierto).

Insólito cómo el presupuesto 2021 quedó igual al de 2020; ya no se vieron las reformas que tanto prometieron y el tema: ¡se olvidó! (círculo abierto).

¿Y la comisión anticorrupción? En caso se haya reportado algo, ¿alguien le da seguimiento o es una finta más?

El escándalo del ministro de Desarrollo que supone fondos públicos para pagar sus “gustos” e infelices vicios (no olvidar fotografía), ¿en qué paró? Él continúa en el cargo como si nada (círculo abierto).

La Secretaría de Comunicación del Congreso dando órdenes desde su “netcenter” para desprestigiar a funcionarios y diputados, ¿en qué quedó? Igual siguen campantes en su cargo (círculo abierto).

La denuncia del MSPAS por compra de pruebas de COVID-19 falsas, ¿otro tema olvidado? ¿En qué va? (círculo abierto).

Insólito que, a estas alturas, casi dos años después, el Congreso siga sin cumplir la elección de nuevas Cortes y que la “resignación” sea la triunfante (ya ni se habla de ello) (círculo abierto).

El hambre sin atender, vacunación a menores rezagada, olvidada, año tras año presupuesto de bajísima ejecución, y ¿el tema educativo? Ese sigue también parqueado. Demasiados círculos abiertos.

¡Insólito!, todos siguen en sus cargos. Se entregan la batuta unos a otros, y así mantienen su impunidad garantizada. Apelan al olvido. (Un clavo saca otro clavo… y así nos vamos…)