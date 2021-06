Sostenerse en una hamaca

*La hamaca invertida

Esta no tiene que ser ancha. Descartar esas de fondo plano que son como colchones colgados. Nada que ver con la verdadera, la inestable, la difícil hamaca auténtica. A menos que uno haya nacido en una de esas, que haya aprendido desde pequeño a dormir y moverse en ella , los inicios de un neófito al usarla son peligrosos. No haga movimientos bruscos ni precipitados. Lo mejor es que te abandones, con todo tu peso, en el fondo de la hamaca. Tiende a estabilizarla. Sin embargo, lo que hay que entender al usarla es que nunca se consigue la estabilidad absoluta. La caída es siempre posible hasta cuando creemos dominar la situación. La mejor garantía para mantener el equilibrio es ser conscientes de que este puede cambiar inesperadamente. En cualquier momento. Sin saber por qué, aunque se esté descansando solo. Debemos aceptar que el desequilibrio es siempre posible; se trata de evitarlo, alejar su posibilidad. No se conjugará la caída si se es consciente de su posibilidad y teniendo siempre en mente y de reojo que pueda acontecer en todo momento.

Y se han puesto ustedes a recordar los pronósticos optimistas que propios y extraños argumentaban a la entrada del siglo. ¿Quién podía prever la crisis actual? ¿Acaso la hamaca de la estabilidad mundial y del progreso humano anunciado no se ha invertido en un santiamén y nos ha llevado con la pandemia a un batacazo impresionante del cual no sabemos aún a ciencia cierta cuándo nuestro triste mundo se habrá plenamente normalizado?

* La hamaca inmóvil

Hace unos días, mi muy querida y por momentos complicada amiga que suele frecuentar el Pacífico me contaba desde allá, estar en ese momento balanceándose plenamente relajada en una hamaca, tomando un tercer coco-ron y gozando de la brisa oceánica.

La puse en alerta al contarle que en mi lejano pasado y en alguna actividad peligrosa para ser efectuada en una hamaca, esta se había invertido inesperadamente con el menudo batacazo que yo y mi compañera del momento nos habíamos dado al caer al suelo. Al escucharme, mi amiga se rio, sus enormes ojos verde aceituna parpadearon un instante, quizás recordando que en algún momento pasado, estando ella en buena compañía, también se habría invertido su hamaca y con el mismo resultado apuntado por mí…

Y fue entonces que le aconsejé a los “ ineludibles ojos sublimes” que colocara sus adorables y expresivas posaderas en el fondo de su hamaca para lograr así la seguridad e inmovilidad requerida por tan inestable y peligroso aditamento.

Ella ya no me respondió… probablemente ya profundamente dormida. Los coco-ron habiendo hecho lo suyo. La imaginé en la hamaca en plena seguridad, inmóvil, la respiración pausada en espera para despertar que transcurriera “la hora azul”, momento mágico y de ensueño del crepúsculo, antes de despertar al duro mundo de las realidades y de las hamacas invertidas…