Pasándose la chibolita

Desde que se inició la pandemia arrancó también la búsqueda de la cura. A mediados del 2020 empezaron a aparecer algunas vacunas “ganadoras” en la carrera y la esperanza regresó a la población mundial. Hasta el más fiel creyente en la ciencia y la tecnología pensó que el tiempo de desarrollo de estas era increíblemente rápido, pero el avance de la pandemia y el aumento de las muertes hizo que valiera la pena correr el riesgo. Desde la primera vacuna que se puso, los fabricantes han exigido que se firme un acuerdo donde los exima de cualquier responsabilidad por cualquier daño colateral que pueda darse en el futuro y que en este momento no se pueda predecir. Entonces, el mundo ha realizado hoy en día casi 3 mil millones de actos de buena fe al dejarse vacunar basados en la premisa de que el riesgo presente del COVID-19 supera la incertidumbre de posibles riesgos futuros. Entonces, este tema de eximir de la responsabilidad a los fabricantes NO es un tema nuevo y novedoso de los últimos días. El Ejecutivo del Estado de Guatemala, a través de la Presidencia, el Ministerio de Salud y la Coprecovid, debió atender esta situación y preverla desde hace meses y no dejarla para el último minuto. Menos aún enviar la iniciativa de ley al Congreso el día antes de un feriado largo porque lo único que se lograría es lo que realmente pasó, una pasadera de la chibolita entre todas las instituciones del Estado viendo quién carga la culpa y para mientras la ansiada vacunación sigue atrasada.

Es ampliamente conocido a nivel mundial el desabastecimiento de las vacunas a los países pobres como el nuestro. Pero sumarle a este problema la falta de previsión sí es un error caro que generará muertes innecesarias. Según The Economist, a finales del 2021 Covax y el mundo subdesarrollado tendremos acceso a billones de dosis de vacunas, es decir que posiblemente nuestra crisis se reducirá. Pero mientras ese día llega, cualquier vacuna sirve para salvar vidas chapinas. Es obligación del Estado hacer todo lo posible por llenar cualquier requisito necesario para recibir donaciones y/o comprarlas.

La vacunación genera y generará muchas pasiones durante los próximos dos a tres años. Pero desafortunadamente mientras algunos lo miran como oportunidad comercial, otros como oportunidad política, siguen faltando las vacunas que evitarán muertes. Ojalá que el presidente Giammattei tome nuevamente las riendas de la pandemia como lo hizo en marzo del 2020 y no se dedique a echarles la culpa a terceros. Él debe de comprar donde se pueda, no solo esperar las Sputnik V. Guatemala tiene oportunidades inigualables para dar un brinco sustancial en nuestra economía y beneficiar a los más necesitados en las áreas más recónditas del país. Pero para eso necesitamos salud y estabilidad, y eso solo se logra con mensajes claros, no dejar las cosas al tiempo ni permitir que todo se haga a la carrera y lleno de chapuces.