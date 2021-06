Sombras de la Eterna Primavera

En las democracias consolidadas, los tomadores de decisión son capaces de entender el significado del término “urgencia nacional”. Se dejan de lado intereses personales, ideológicos y partidistas para dar solución a un problema que amenace la construcción de un mejor futuro. No obstante, en el país del realismo mágico, los eventos que constituyen un vía crucis histórico parecen ser el momento idóneo para que nuestros servidores públicos vean por sus narices. Las crisis en este país son donde aflora el egoísmo y la indiferencia de nuestra clase política. Esta actitud no se limita a un evento en específico, sino que constituye el ‘modus operandi’ de nuestras instituciones. Sin embargo, en este artículo pretendo señalar el peculiar velo que nuestros representantes intentan colocar delicadamente sobre la conciencia ciudadana en cada uno de estos momentos, esta vez, en una pandemia. Mi objetivo es exponer esas sombras en nuestra caverna que intentan distraer a la patria con su pasado cada vez que intentan robarle su futuro.

La gestión oficial de la pandemia ha sido un caos absoluto. Hace unos días, la ministra de Salud, Amelia Flores, señalaba en una citación que el país estaba a punto de quedarse sin vacunas. Sin duda, esto desgastaba aún más la imagen de nuestro incompetente Ejecutivo; sin embargo, los aliados del oficialismo no iban a quedarse de brazos cruzados. Aprovechando las nuevas revelaciones del caso Diario Militar el partido Valor volvió a impulsar la tan raída “Ley de Reconciliación Nacional”. Con esta iniciativa, se desviaba la atención de nuestro Estado de crisis permanente. En su lugar, nuestros representantes atormentaban a la nación metiendo el dedo en la llaga del conflicto armado. Como si estuvieran bailando el mismo Son, los exmilitares salían a exigir resarcimientos de 120 mil quetzales por cabeza al Estado por haber “defendido el poder de los ricos”. De esta manera, los medios escritos se llenaban, al menos por unos días, de un pasado doloroso. Mientras tanto, el Congreso seguía atrasando sus sesiones y relegaba las discusiones sobre las leyes de agua y competencia. Como cereza sobre el pastel, a días de que el país se quede sin vacunas, la comisión permanente decidió no sesionar este fin de semana para aprobar la exención de responsabilidad. La bancada oficial no estaba dispuesta a perder su “feriado largo” por algo tan secundario en sus prioridades como poder recibir vacunas.

Este patrón de distracción y cruel indiferencia se repite una y otra vez. Cuando se trata de proteger sus propios intereses el Congreso adquiere una eficiencia y una prontitud envidiable. Cuando se trata de resolver problemáticas nacionales nos cuentan el cuento del Coco y nos mandan a dormir. Nos toca a nosotros despertarnos. Las prioridades de nuestra clase política están al revés y el primer paso es quitarnos el velo de la cara. Dejar de sollozar y empezar a fiscalizar y exigir es crucial para rescatar nuestro desarrollo. Hasta que no dejemos de perseguir fantasmas del pasado y nos enfoquemos en el presente, no tendremos las suficientes fuerzas para construir un mejor futuro. Mientras sigamos hipnotizados por las sombras de la cueva de Platón, los mercantes de la política nos seguirán dando atole con el dedo.