¿Quién es el Decano más antiguo de la Usac? (III Parte)

El doctor Jorge Fernando Orellana Oliva fue suspendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–, y continuó desempeñándose como decano de la Facultad de Ciencias Médicas. No obstante, lo anterior en la sesión del Consejo Superior Universitario –CSU– se dio lectura, por medio de la secretaria general, de entonces, ingeniera Marcia Ivónne Véliz Vargas al análisis elaborado en el Foro de Decanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala –Usac–, el cual expresa literalmente lo siguiente: “El Artículo 28 de la Ley Orgánica establece que, en caso de incapacidad, impedimento de ausencia del Rector HARÁ SUS VECES el Decano más antiguo, lo mismo regula el Artículo 16 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para entender este artículo es de mencionar que NO se regula como un imperativo hacer las veces de decano ya que la norma no contiene un verbo como DEBE o TIENE QUE, la palabra HARÁ es una conjugación del verbo hacer en futuro simple, es decir que la norma solo regula un supuesto a futuro. La norma no puede catalogarse como una responsabilidad del Decano porque no está contenido textualmente en el Artículo 24 del Estatuto que regula las atribuciones y deberes del Decano sino que constituye una prerrogativa para ostentar el más alto cargo dentro de la carrera administrativa, aun sin ser electo para ello. En ese sentido hacer las veces de rector en caso de impedimento, incapacidad o ausencia del Rector electo, es una potestad que tiene el Decano más antiguo, la cual puede ser aceptada o no y no puede ni debe ser obligado a permanecer en un cargo en contra de su voluntad, ya que a nivel de tratados internacionales en materia de derechos humanos y en la Constitución Política de la República de Guatemala está prohibido el trabajo obligatorio”. De acuerdo al criterio de varios abogados y notarios consultados, el “verbo hará en asuntos jurídicos no se reduce a un tiempo de conjugación, sino que es un imperativo jurídico, pero el Dr. Orellana Oliva, como trabajador de la Usac puede excusarse de esa obligación, habiendo acreditado su falta de salud. Ante la duda, por la consideración de otras normas debe prevalecer la Constitución, que ordena aplicar la más favorable al trabajador”. Evidentemente, para acreditar falta de salud, hay que seguir los procedimientos legales y administrativos que rigen a las instituciones y en el caso de la Usac cualquier trabajador docente o de investigación, administrativo o de servicios al reportarse enfermo, debe ir al IGSS y ser suspendido si fuera el caso. Y si no amerita estar suspendido, debe presentar su renuncia como Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, para no continuar siendo el más antiguo y con ello evitar violar la ley orgánica de la Usac.