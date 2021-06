La hora fatal

Si algo me va quedando claro en toda esta cuestión sobre el Bicentenario, es que tenemos pendiente la “gran novela” sobre la Independencia. La literatura es el único espacio que puede darle sentido, coherencia, a esa realidad esquizofrénica, a ese cúmulo de acontecimientos y personajes, que le marcaron el paso a la primera mitad del siglo XIX, en un lugar tan alejado de los cataclismos históricos, en apariencia, que en esa época hacían tambalearse al mundo. Pepe Milla me da la “impresión”, como decía mi abuela, que hubiera podido escribirla. Cuando hablaba de ese pasado colonial, endulcorado y fantasioso, era simpático, correcto, pintoresco, pero hablando del presente, uno tiene que reconocer que era brillante. El siglo XIX era su siglo, el que lo marcó, para bien o para mal, en lo más profundo, el que lo envolvió en su vértigo de pasiones encontradas. El que lo había escogido como uno de sus testigos y protagonistas. No sé si al final tuvo miedo o no le dio tiempo. Murió antes de cumplir los 60, el momento perfecto para emprender la escritura de una obra que dejara constancia del gran escritor que era y que manifestó tan pocas veces. Al final de su travesía por esa centuria oscura y violenta, estaba dolido del alma, desencantado, resentido, pobre, aislado, enfermo, furioso, pero aún le quedaba garra y talento. El combustible ideal para la buena literatura.

Pero bien, Milla no escribió la “gran novela” decimonónica, la de la Independencia, la obra que hubiera dado fe de uno de los momentos más convulsos de nuestra historia contemporánea. Nos pasó la estafeta a nosotros, parece, y casi dos siglos después, esta tarea se hace demasiado urgente, si es que nos interesa aún comprender las razones del derrumbe en el que nos movemos. ¿Tendrá todavía alguna función redentora la literatura?, me pregunto. O más: ¿tiene algún sentido conocer por qué somos como somos y estamos como estamos? Las razones que nos han dado la economía, la sociología, la política y hasta la psicología, nos han dejado igual de pasmados, en el grado cero de nuestra ignorancia.

¿Cómo contar la historia? Personajes que van y vienen, de un lado a otro, sin dirección, erráticos, que aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer o se pierden para siempre. Acontecimientos que se suceden sin tener el tiempo necesario para digerirlos, para comprenderlos, que dejan heridas y rabia. Cómo todas las historias, la de la Independencia, la de las cinco primeras décadas del siglo XIX, es una historia de ardores enfrentados, de rebeliones frustradas, de encuentros y desencuentros fatales, de ideales que se enarbolan y luego se tiran por las reposaderas, de pactos que se quiebran como las tazas y las soperas, de héroes que se transforman en canallas o al revés, aunque hay muy poco heroísmo, como en todas las guerras, y al final solo va quedando la sangre, el desamparo, el montón de cadáveres, la traición, mucha traición, en medio del dolor, el rencor y la pólvora. Es la Historia, con mayúsculas, que de pronto arremete por las ventanas, a la hora del rezo o del pan con chocolate. Hora fatal que nos marca para siempre.