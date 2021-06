El engaño eterno

Giammattei debe evaluar su gestión, en la que surgió la pandemia sin atenderla como es debido. De candidato prometió en un discurso provinciano, entre otras cosas, derrotar el hambre y la pobreza, ganando con trinquete a Sandra, según dicen porai. En el cargo, la falta de coherencia de lo que dice y hace es notable, careciendo de un programa de gobierno viable sin intención de enmendar el rumbo, persistiendo la crisis con actores diferentes en su versión más pervertida y el denominador común de la ineptitud y el desorden, endosando los males al COVID-19. Siendo el único país que compró la vacuna Sputnik V pagando anticipado, con el riesgo que el intermediario ruso no cumpla el contrato suscrito, debiendo el MP investigar de oficio los pormenores de la negociación y a los involucrados en el ‘affaire’. El gobernante no puede dejar de asumir su responsabilidad, poniendo en riesgo la salud de millones de personas por inepto, sin voluntad política de cambiar a pesar de su deterioro acentuado y progresivo, que le impide atender las necesidades básicas de la población, –en especial los olvidados– con el agravante que obnubilado por el poder no sabe dónde está parado, perdiendo la sindéresis al cuestionarlo los periodistas, reaccionando visceralmente. El desastre es incontenible, al trastocar la naturaleza del Estado y tirar a la basura la prudencia en un laberinto de codicia y lujuria, cediendo el mando a un círculo íntimo dejando chiquito a Nerón, mofándose de la ley y del pueblo que se rebelará, cansado de tanto cinismo y abuso. Tiempo al tiempo. ¿En estas condiciones, cual es el afán de gobernar? ¿Cuál es el costo humano de la dictadura de la corrupción?

Mientras otros países se modernizan y progresan, la ingobernabilidad, la corrupción y la impunidad prevalece, por la falta de ética y moral de los dirigentes, sin capacidad ni interés en interpretar la dimensión de la crisis social y política, menos de resolverla. Entretenidos en una orgia inédita, convirtieron el país en un burdel donde nadie sabe quién putas apaga la luz ni con quien baila rumba en la zarabanda, perdiendo entre otras cosas la razón, viviendo la sociedad en un círculo vicioso, albergando múltiples conflictos de solución difícil. La pretensión de la mafia, de dar al conflicto social un signo ideológico sin tenerlo se hizo realidad, cooptando el Estado con un modelo de prácticas definidas y una disciplina, diseñadas para alterar el ánimo y la conducta de la población, concebida como un objeto sin captar sus efectos debidamente manipulada. La opacidad y la falta de conciencia social de los funcionarios es parte del esquema, con el grave error de no valorar las consecuencias sociales duraderas, sin poder apagar el incendio que viene, provocado por su ignominia. Ya verán…

En las actuales circunstancias la democracia no tiene sentido, al estar a merced de la mafia y sus vicios, prolongados sin medida ni clemencia acentuando la debilidad del Estado, resultando más peligroso para la libertad, que una tiranía. De esa cuenta, es mejor jugarle la vuelta a la tragedia y poner un Califa, –a ver si como ronca duerme– que sustituya el circo barato volándose el Congreso, donde los diputados escondiendo que son racistas, hacen magia negra y blanca al mismo tiempo, fumando puro de pura mota entrándole macizo al degenere y la corrupción, poniéndose ‘heavy’ la cosa, alborotados en los brazos de Baco. Olvidando, por creerse la mamá de Tarzán, que bailaban en el Porvenir de los Obreros con la Chita, pasando el lazo a 10 len la pieza con sombrero de petate y música de don Checha, el de los números, sin tirar chencas al piso para no quemarse los pies las damas, viviendo en casas de bajareque donde todavía puyan con caña. Lo único clarinete es que el repudio a la farsa no basta, pues sin organización no hay cambio que valga y, de nada sirve arrepentirse ni confesarse y contarle al padre Saturnino todo lo que se clavaron. Joya. Jesús dijo, no tiréis perlas a los porcos, pero el pueblo no le hace caso y sigue votando. Hay que obedecer… Digo.