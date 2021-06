Hoy amanecí huérfano y preguntándome el primer recuerdo sobre mi madre. Es imposible que sea un evento; es la totalidad de la vida, salpicada de imágenes y anécdotas. Físicamente no guardo fotografías ni vídeos, pero en mi postal favorita tengo tres o cinco años y mi madre me lleva de la mano.

Caminábamos a todas horas, y no por placer; por necesidad. Pero me aficioné a caminar y sigo caminando por puro gusto alrededor de 10 kilómetros todos los días. Marina es su nombre, pero cuando se presentaba lo hacía con nombre completo: Luz Marina Girón Toledo. Hace 20 años la oí pronunciar su nombre por última vez. Encontramos a mi querido amigo Lars Franklin en el aeropuerto. Te presento a mi madre, le dije. Y ella se presentó.

Literal y simbólicamente mi madre me enseñó a caminar. Me llevaba de la mano por calles que me parecían interminables en las zonas 11 y 7. A mis nueve años nos mudamos a su casa en la Primero de Julio, pero yo seguía estudiando en mi escuelita “José Batres Montúfar”, por la calle Mariscal de la zona 11. Estrictamente, recibía de ella 12 centavos diarios; 10 eran para el transporte y dos de refacción. Un día perdí los cinco centavos para regresar a casa. Llegué tardísimo y su comentario fue: “Qué bueno que te enseñé a caminar y no perdiste el camino.”

Ese día me sentí mayor de edad y más tarde, por mi cuenta, me volví trotamundos. Hilda, su querida sobrina, la cuidó hasta el último minuto, y ayer me entregó sus “tesoros”. Guardó las postales que le envié durante más de 30 años desde ciudades que parecían museos. Reconozco mi letra de hormiga: Querida mamá, este es tal lugar… camino todos los días sobre este puente… de acá saldré a un lugar boscoso y con un clima agradable.

Además de sentimiento, mi madre es concepto. Disciplina, trabajo, austeridad, honradez, puntualidad, fe y el inquebrantable valor de la palabra. Valiente, jamás evadió desafíos ni responsabilidades. Su vida no fue fácil. La vivió a plenitud, con mucho coraje. Perdió a su madre, Victorina, cuando apenas tenía nueve años y adolescente ya era maestra rural en las fincas que administraba su padre. Más de una vez la sorprendí en Quiché —donde nació— o en Chimaltenango hablando los idiomas locales.

Una extraña enfermedad, cíclica, la atormentó siempre y me la privaba tres meses, a veces hasta seis meses al año. Nadie me la explicó, pero la reconocía de inmediato en su mirada. La descubrí a mis cinco años. Fue un lunes al despertar; la tomé de la mano y la llevé a casa de sus hermanos menores quienes amorosamente la cuidaban, como ella los cuidó de chicos. Mis tíos eran mis hermanos mayores que te enseñan a manejar bicicleta y a boxear, “para que te defiendas en la calle”, me decían.

Ayer lloré copiosamente. Mi madre inició la transición inevitable. La esperan Donato, su hermano más querido y mi abuelo Pedro. Mientras termino de caminar, ella me espera para enseñarme otra vez a caminar.