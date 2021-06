No es posible solucionar problemas complejos, crisis heredadas o situaciones estructurales en forma inmediata. Ya sea por escasez de recursos financieros, falta de capacidad instalada, el nivel de capital humano o la infraestructura limitada. Eso no debe significar postergar las decisiones, que se requiere sean ágiles y profundas para cambiar el sentido del viento. Se necesitan adoptar decisiones de fondo, tener la tenacidad de perseverar, la disciplina de implementación en fases y hacer del tiempo un aliado y no el enemigo fatal. En síntesis, actuar con decisión e implementar con tenacidad.

La idea de optar por decisiones rápidas y soluciones en el tiempo aplica a todo nivel. En el nivel personal es la decisión, por ejemplo, sobre un cambio en el sentido de nuestra preparación al decidir un cambio de profesión, que podría beneficiarse con estudiar una maestría que tomará un par de años, o el cambiar una actividad por otra, que signifique una transición de varios años. Lo clave es la capacidad de tomar la decisión y prepararse para percibir los frutos en el futuro.

En el ámbito de los emprendedores es la decisión de emprender. Una decisión en el corto plazo, con convicción y coraje, pero siempre con dudas y temores. La decisión una vez adoptada, requiere de tiempo para concretarse en el sueño que impulsó la acción. Por algo se dice que todo gran cambio es menos creatividad, y es más tenacidad y perseverancia. Los resultados toman tiempo, pero requieren de las grandes decisiones para iniciar el camino. Quien espere resultados inmediatos, tiene altas probabilidades de fracaso.

El entorno nacional, es el gran desafío para Guatemala. No hay soluciones mágicas para los problemas estructurales y el tiempo perdido. Tampoco es solución seguir con la descalificación constante y la búsqueda de culpables. Esto no significa que no exista justicia reparadora. Se deben sentar precedentes, no destruir la democracia. El tiempo perdido, no es recuperable, en la falta de inversión efectiva en el desarrollo del capital humano, en la erradicación de la desnutrición o en la falta de inversión en infraestructura de todo tipo. La economía rentista debe dar paso a una más social de mercado, pero con compromiso con el ambiente, con agresividad en los mercados externos y una política exterior inteligente. Es posible alcanzar un cambio de dirección que permita construir un mejor futuro en el tiempo. En las naciones más exitosas ha tomado una generación, en otras un poco más. El cambio, sin embargo, es evidente. En todos los casos ha requerido soluciones que impulsen más inversión, más trabajo, un gobierno más eficiente y menos intervencionista de la actividad privada, un sistema de justicia que funcione, una clase política con límites, más producción y exportaciones crecientes, altos niveles de inversión en el capital humano y con una clara visión de futuro. Se necesitan: decisiones rápidas y soluciones en el tiempo.