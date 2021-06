Propuestas emancipadoras frente a regímenes disciplinarios

Una amiga me habló por una red digital. Estaba asustada, incómoda. Me contó, desahogándose, que cuando regresaba a su casa, caminando sobre la 6a. avenida de la zona 1 (ciudad de Guatemala), los gritos de un señor, proclamándose representante de dios, interrumpieron sus pensamientos. Exclamaba mensajes de odio hacia las mujeres, “ellas son las responsables de las violaciones sexuales”, vociferaba. Esto me recordó otras frases que he escuchado, “las mujeres son el pecado”. Mi amiga estaba indignada y yo también.

Mientras la calmaba, le comenté que esto es parte de una política que, desde hace varios años, impulsan las iglesias fundamentalistas, en especial la evangélica y católica. Esos mensajes legitiman la política femicida en la sociedad. Por esto, el odio hacia las mujeres, la cosmovisión maya y la juventud impregna los sermones y cultos.

Los regímenes disciplinarios son modelos impuestos y transmitidos en las relaciones sociales a través de “valores” emanados de los sistemas de opresión. Estos regímenes mantienen y reproducen el despojo y la acumulación de capital. En La Cuerda, junto a otras mujeres organizadas, estamos profundizando sobre estos regímenes para desmenuzar su mecanismo y recuperar lo que han arrebatado. Como dice Claudia Acevedo, para recuperar la pulsión vital.

El militarismo, la religión, la heterosexualidad, el mestizaje, entre otros, son regímenes disciplinarios responsables de múltiples violencias; establecen rutinas y formas de relacionarnos, mandatos sociales; imponen reglas para disciplinarnos y que nos organicemos de ciertas maneras, con ideales y deseos internalizados y legitimados, con mecanismos como la violencia y el desprecio hacia lo “diferente”.

Uno de los regímenes más violentos es el judeo-cristianismo. Dentro de los espacios de discusión hemos planteado qué hacer ante sus mandatos tan naturalizados y omnipresentes. Nadia Rosso, lesbiana feminista, al hablar del castigo, menciona que vivimos en una estructura de opresión que obliga a caminar y vivir el judeo-cristiantismo y lo naturaliza. Es decir, tanto los curas, pastores y quienes promocionan este régimen lanzan discursos de odio que son asumidos como juicios de valor, a tal grado que nos arrogamos el derecho de asesinar, como ocurrió con el ajq’ij Domingo Choc, hace un año.

Este régimen se sostiene, entre otras cosas, porque la fidelidad a sus estructuras hace que muchas personas creyentes entreguen dinero a las o los líderes de las iglesias, incluso a costa del sustento familiar. Paradójicamente, el trabajo de cuidados que realizan miles de mujeres también hace posible la sostenibilidad de este disciplinamiento de las conciencias. La evangelización ha sido un mecanismo de dominio que arrebata la conexión con el legítimo ejercicio de la espiritualidad.

Quienes apostamos por la dignidad, la autodeterminación de los pueblos y la autonomía tenemos responsabilidad en rechazar estas expresiones y alertar sobre los mandatos que impone la evangelización. Es así como recuperaremos nuestra pulsión vital, nuestro poder y autonomía.

Estos días se celebra alrededor del mundo la disidencia a la heterosexualidad. Ojalá cada día seamos más quienes hagamos realidad nuestra libertad sexual y de pensamiento.