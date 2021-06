Lo pequeño es hermoso, ¿una economía política para nuestro siglo?

China, la India y otros países asiáticos, así como los países europeos, Estados Unidos e incluso la mayoría de nuestros países en Iberoamérica, están reportando disminuciones en sus tasas de natalidad y la consiguiente reducción de sus futuras poblaciones. ¿Qué consecuencias tendrá esta nueva realidad demográfica en la economía de cada uno de esos Estados y en la economía mundial del siglo XXI?

Parece ser que el actual sistema económico mundial está sostenido sobre la premisa de un constante crecimiento de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, así como también de las múltiples necesidades insatisfechas de una población creciente que al mismo tiempo consume, produce, ahorra e invierte para mantener de esa manera a la máquina funcionando. En cierta forma, se podría decir que la economía actual es como una bicicleta, que si se detiene, se cae.

En 1973, Ernst Friedrich Schumacher, un economista germano-inglés, publicó un libro con el título Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, en el que proponía la creación de una economía descentralizada utilizando tecnologías adecuadas para lograr un equilibrio estable con el medio ambiente natural. Hay que recordar que un año antes, en 1972, se publicó el reporte al Club de Roma Los límites del crecimiento, en el que un grupo de investigadores encabezados por Donella y Dennis Meadows, Jørgen Randers y William Behrens realizaron una complicada simulación en computadora para entender los límites del sistema mundial e identificar los principales factores y sus interrelaciones con el propósito de influir en la toma de decisiones políticas y económicas globales. El resultado de esa simulación mostró los peligros catastróficos a los que se enfrentaría el mundo en el siglo XXI si no lograba modificar su carrera hacia el abismo ecológico que yacía enfrente en la segunda mitad del siglo, así como también mostraba la posibilidad de transitar a un sistema económico, político, demográfico y tecnológico sostenible en el largo plazo si se actuaba responsable y sabiamente.

La filosofía de Schumacher es de “lo suficiente, lo no más y más”, en cuanto aprecia tanto las necesidades como las limitaciones humanas, y el uso apropiado de la tecnología. Esta visión filosófica surgió del estudio que él hizo de las economías de las aldeas, economías que más tarde denominó “budistas”.

Hoy, casi 50 años más tarde, la evidente realidad del cambio climático mundial, así como la disminución de la tasa del crecimiento poblacional, nos ofrece la oportunidad de replantear las premisas básicas sobre las cuales está construido el sistema-mundo actual. Es evidente que en un planeta limitado como es el nuestro es imposible mantener un crecimiento sin límites. El problema para la humanidad entonces sería qué hacer para lograr en los próximos 30, 40 o 50 años la transformación necesaria del sistema para evitar el colapso catastrófico anunciado; el tiempo corre.

Así visto, el problema de la “gran transformación” no es solo económico, sino también político y cultural. La democracia representativa que surgió en el periodo contemporáneo ya no parece adecuada para enfrentar los actuales problemas, y quizá solo con la incorporación cultural a nivel global de “lo pequeño es hermoso” podamos iniciar la construcción de un mundo sostenible para todos los vivientes. Es la idea de Gandhi, de Schumacher y de Theodore Roszak y la contracultura.