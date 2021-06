La Guatemala de hoy y la caída de Árbenz: 27 de junio de 1954

La sociedad guatemalteca de hoy, que asiste sin inmutarse a la debacle del país, no solamente por los estragos del COVID-19, sino especialmente por el saqueo y la destrucción de lo que puede ser un país democrático y con futuro alentador para todos sus ciudadanos, es una sociedad que perdió los pilares de su desarrollo, comenzando con la educación pública, de buena calidad y formadora de ciudadanos democráticos y conscientes de su entorno. Ya van dos años, casi, sin clases para los niños en edad formativa. Otro cimiento, un sistema de salud pública y de seguridad social que les diera cobertura a todos sus ciudadanos, es otra de las pérdidas evidentes y jamás alcanzadas. Basta revisar el grado de vacunación que el país ha alcanzado en medio de la “cuarta ola” del virus tal como lo afirman algunos médicos, inmersos en la primera línea. No hablemos del sistema de justicia, simplemente inexistente y en manos del Pacto de Corruptos, que cooptó casi todas sus instancias e instituciones. Un Organismo Legislativo que está dándole las espaldas a diario a la mayoría de los ciudadanos y que legisla para hacer buenos negocios, para ellos y demás involucrados. Y un Ejecutivo que, más inútil e incompetente, ya no rivaliza con su antecesor, el gobierno de Jimmy Morales. Hoy utilizan como un gran indicador el crecimiento de las divisas logradas por el arduo trabajo de los emigrantes guatemaltecos en el exterior, que convertidos en remesas familiares nutren una economía diezmada por sus propios hijos en el exilio, por falta de oportunidades locales. El 27 de junio de 1954, el presidente constitucionalmente electo coronel Jacobo Árbenz Guzmán renunciaba a su cargo, naturalmente que forzado por el proceder del imperio estadounidense, defendiendo los intereses de la United Fruit Company, aliado con las fuerzas políticas conservadoras vinculadas con la dictadura de Ubico Castañeda y con la Iglesia católica, liderada por Mariano Rossel y Arellano. Esta caída fue catalogada por los estadounidenses como la “Gloriosa Victoria”. El escritor mexicano Carlos Fuentes así la evaluó: “En 1954, John Foster Dulles proclamó la caída de Árbenz como una gloriosa victoria para la democracia”. Pero fue la democracia la víctima más ilustre de la intervención en Guatemala. Las bases para un desarrollo democrático en Guatemala fueron criminalmente frustradas. Washington sentó su derecho de defender a la democracia contra la democracia, auspiciando el derrocamiento e incluso el asesinato de jefes de Estado latinoamericanos democráticamente electos (Árbenz, Goulart, Allende…). Después vendrían los gobiernos liberacionistas que nos condujeron a la guerra interna, de la mano con los gobiernos estadounidenses, ante la sublevación armada de ciudadanos que no soportaron tanta injusticia. El próximo domingo 27 de junio, a partir de las 10 de la mañana, un grupo de ciudadanos estaremos en el Cementerio General homenajeando al coronel Árbenz y señalando a quienes llevaron al país al triste letargo en el que se encuentra. Todos con mascarilla, habrá distanciamiento social y llevar su propia gel. Si no puede llegar, haga un cacerolazo en su casa, manifestando su descontento. Guatemala no se merece este destino.