La fortuna de encontrar un sentido a la vida

Al momento que escribo estas palabras, se conmemora en nuestro país el Día del Maestro. Esta última palabra no me gusta, y no suelo describir mi profesión diciendo “soy maestro de…”, pues considero que esa palabra es presuntuosa y arrogante. Decir que uno es “maestro” en algo conlleva la fatal altivez de creer que uno ha completado el estudio en cualquier disciplina, y si algo debemos tener claro es que (como bien decía Isaac Asimov) la educación no es algo que uno pueda concluir o dar por terminada. Es un modo de vida.

Querido lector, esta columna no será para analizar nada de la situación actual del país, ni para criticar el desastroso gobierno que tenemos, ni para tratar de dar explicación a la realidad social, política y económica de nuestro país. A fin de cuentas, en redes sociales abundan “expertos” que todo lo saben y seguramente ahí encontrará una explicación/solución que más se adecúe a su forma de ver las cosas. Esta columna será para describir lo que ha significado en mi vida el haber tenido la fortuna de encontrar una profesión que hace que esté profundamente agradecido con mi existencia.

Me atrevería a decir que la mayoría de los que me leen hemos tenido empleos deprimentes, empleos donde uno se siente insignificante, frustrado y francamente infeliz. Todos hemos pasado por esa sensación los domingos por la tarde, cuando comienza la ansiedad de ver acercarse el lunes porque sabemos que de nuevo tendremos que ir a ese empleo que nos hace sentir miserables. Si solo hay una vida, ¿pienso desperdiciar buena parte de ella en trabajos que me hacen infeliz? Si las probabilidades de que yo existiera en este momento y en este lugar eran ínfimas (considerando la vastedad del universo), ¿pienso dedicar mis días a una profesión que no me hace sentir vivo?

El título de esta columna responde a que tuve la increíble fortuna de encontrarle un sentido a mi vida: siendo profesor y transmitir los limitados conocimientos que tengo en determinadas disciplinas, sobre todo en la que ha sido el amor de mi vida, la historia. Nada me hace sentir más vivo que transmitir mis conocimientos al frente de un aula con estudiantes ávidos por aprender. A través de los libros, el conocimiento y mi labor como profesor he encontrado un sentido a mi vida, siento que mi existencia tiene un significado, y que tras mi eventual e ineludible muerte, habré influido en más de algún estudiante a ser una mejor persona. Perdonarme esta última frase que peca de vanidad, ¿pero qué ser humano no anhela trascender en esta vida luego de la muerte?

Soy increíblemente afortunado porque he tenido la experiencia de ser profesor tanto a nivel secundaria como a nivel universitario. En ambos niveles he podido experimentar una increíble pasión por lo que hago, he podido experimentar lo que es motivar a otro ser humano, he podido consolar el alma de un adolescente colegial atribulado y motivar la mente de un universitario que recién comienza a experimentar el amor al conocimiento.

Si alguna vez en mi vida he podido experimentar esa elusiva condición que muchos llaman felicidad, seguro ha sido cuando estoy al frente de un aula. Soy afortunado por haber encontrado un sentido a mi vida, pues un ser humano puede sobrepasar casi cualquier adversidad siempre y cuando tenga algo que llene su alma y mente para no rendirse. Podré haber fallado en todos mis empleos pasados, pero sé que siendo profesor he pagado mi deuda con la sociedad.