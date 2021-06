El espíritu del desarrollo

Esta semana me entregaron en el Registro de la Propiedad INTELECTUAL el certificado de obras literarias, en calidad de autor de la traducción y adaptación de la obra Self Help!, del escocés SAMUEL SMILES, publicada en 1848. Llamé al nuevo libro: Eres Emprendedor. ¡Ayúdate!

Fue un trabajo de más de 4.5 años, agregando opiniones personales, la identificación de 562 personas que aparecían en el libro original, 25 personas que me ayudaron en mi formación académica, en mi trabajo, y tres que apoyaron la elaboración del mismo, siendo ellos: el Dr. Armando de la Torre, que me propuso el tema, el Dr. Amable Sánchez en la redacción y el ingeniero William Samuc en la edición del formato digital.

Al subir la dinastía Meiji en 1868, Self Help! fue lectura obligada para el pueblo japonés a partir del año 1872. Se cree que dicha lectura logró que la industria se desarrollara, gracias a lo cual su ejército se modernizó.

En el libro Libre para elegir, del premio Nobel Milton Friedman, basado en sus documentales, menciona al pueblo japonés anterior a 1868 con una actitud semejante a la de la población campesina de Latinoamérica. El cambio logrado por la lectura fue tan grande, que siendo un país mucho más pequeño que la China, la derrotó en una guerra por Corea entre 1894 y 1895, continuando con Formosa, las islas Pescadores, la península Liaodong, imponiendo las mismas ventajas comerciales o jurídicas en todo su territorio.

El éxito del ejército japonés siguió en una guerra contra Rusia de 1904 a 1905, logrando que estos se comprometieran a evacuar Manchuria y la mitad de la isla Sajalín; en 1927 conquistaron Chantung y en 1931 Manchuria, implantando un gobierno títere, que motivó la resistencia China al expansionismo japonés con la batalla de Shanghái en 1932. Su debacle se originó al bombardear Pearl Harbor en 1941, declarando la guerra a EE. UU., 48 estados con una mentalidad semejante a la de ellos.

Vivimos en un país semejante al Japón antes de la lectura del libro, con un porcentaje de población muy pobre, a la que no se le exige responsabilidad paterna, como limitar el número de hijos que puede alimentar, parte del problema que tenemos, que se complica ante una falta de educación carente de una enseñanza de comportamiento, de trabajo y de una actitud ambiciosa de progresar a través de su esfuerzo y sacrificio. En cambio, se pone en su mente inocente ideas que nunca los llevarán a salir de ese agujero de pobreza en que se encuentran, convirtiéndolos en mentes fáciles de seducir por líderes que no tienen ni la menor idea de cómo sacarlos de la miseria, al proponerles un sistema socialista, cuyo buen logro es limitar el número de hijos por familia, hundiéndolos luego al hacerlos creer en la igualdad, que aunque los mantenga en pobreza los satisface, sin darse cuenta de que los conviertieron en esclavos al quitarles el espíritu y la ambición personal del éxito, llevando a los capaces al nivel de los inútiles, robotizando así a gran parte de la población, ya que los más listos saben que la única manera de salir del agujero en que se encuentran es a través del apoyo de algun líder gobernante, quedando la gran mayoría en la igualdad, víctimas de personas que con buenas intenciones, sin darse cuenta, promueven la esclavitud silenciosa del socialismo.

Dos principios en que creo: 1) Los bienes no se regalan, se da oportunidad de comprarlos. 2) Ser diferentes nos permite evolucionar, dándonos superioridad sobre los otros seres vivientes.