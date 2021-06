Vargas Llosa, una vida de antípodas (I)

Conocí al dilecto Mario Vargas Llosa junto a Kenzaburo Oé en una actividad cultural en 1997 en Tokio sentados en una mesa para tres para almorzar. Los dos hablaron en inglés fluido y Oé le confesó su admiración por ‘Conversación en La Catedral’. Hablaron de la inmensidad de la realidad a la que se enfrentaban los escritores y a la oscura historia de la intolerancia en sus regiones, cuestionando a los intelectuales que la apoyaban. Oé hizo ver que en Japón hay mucha tela que cortar, pues sus gobiernos no quieren aceptar los agravios que cometió antes y durante la última guerra mundial. Luego trajo a cuento las conferencias sobre cómo novelar (‘A writer’s reality’) que impartió Mario en la Universidad de Siracusa, pues el japonés no seguía método alguno como él recomendaba. Oé le dijo que renunció del Pen Club porque se negó a condenar la represión a la que estaba siendo sometido el poeta coreano Kim Ji Ha en esa época, pero aunque Mario no lo recordó, estuvo de acuerdo que un escritor debe cuestionar tales actos.

Los dos novelistas alabaron la influencia de autores estadounidenses y franceses, el existencialismo y el compromiso del escritor con su sociedad. Mario explicó por qué había adoptado la nacionalidad española hacía poco, como lo hizo Cortázar al adoptar la francesa. Veinte años después me enteré de que Vargas Llosa estaba en Guatemala, pues vino a entrevistar a personajes ancianos que conocieron a Jacobo Árbenz, sobre quien escribiría.

Y le entregué a su asistente mi novela ‘Oscura transparencia’, que versaba sobre su caída. A los dos años saludé a Mario en el vestíbulo del hotel donde se alojaba, pues vino a presentar Tiempos recios, novela que causó gran polémica en Guatemala como lo era Árbenz mismo. En un minuto le recordé su encuentro con Oé hacía 20 años y me dijo que mantenían correspondencia. La polémica de su libro y su postura a favor de Árbenz enojó a la extrema derecha guatemalteca que participó en derrocarlo. ¿Era un cambio ideológico? Comencé a leer más sobre él para entender sus antípodas personales y políticas.

Sus orígenes familiares dijeron mucho: Su padre, Ernesto Llosa, era un patán de una familia patriarcal de Piura, Perú, que se casó con Dorita, la hija mimada de una familia de la culta ciudad de Arequipa, que era todo lo opuesto a él. Antes de que ella diera a luz, la abandonó y se marchó a Estados Unidos. Así nació Mario y vivió con su madre y su familia materna, muy amable y cariñosa con él. Algunos le dijeron que había muerto su padre para que dejara de preguntar. El mimado y niño molestón dejó de serlo al cumplir 10 años, cuando apareció Ernesto ante Dorita y, como aún lo quería, ella aceptó irse con él en secreto, sin decir nada a sus padres todavía. Así, salieron madre e hijo a medianoche, pues Ernesto los esperaba en su auto afuera de la casa de sus suegros y se los llevó a Lima, donde se establecieron. Dorita ignoraba que Ernesto a la vez había vuelto con otra esposa de Estados Unidos con dos hijos, pues era bígamo de hecho con dos hogares. Un buen día este le presentó a sus hermanos y se electrificó, enterado de la otra esposa de origen alemán.

Seguro se lo grabó en su psiquis. Años después vino lo peor cuando lo inscribió en una secundaria militar luego que la otra esposa se cansó de ese juego y volvió a Estados Unidos con sus hijos. Así, Ernesto y Dorita estabilizaron su matrimonio, en espera de que Mario se hiciera hombre en ese internado castrense, como se decía en los cincuenta, ella aceptando sumisa la voluntad del marido machista. La escuela militar para clases medias y bajas le permitió conocer las distinciones sociales y étnicas, así como los maltratos de los estudiantes que iban arriba con los de abajo.

Aprovechó a leer muchas novelas para distanciarse de la crueldad, la violencia, la inquina de sus compañeros y sacó material para sus primeras novelas con títulos obsesivamente caninos: ‘Los cachorros’, ‘La ciudad y los perros’. Entretanto, al graduarse del colegio militar, conoció a la Tía Julia.