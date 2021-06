Robo mexicano de autos que van a Tapachula

Impunemente, una mafia oficial de delegados del gobierno mexicano está decomisando (robando) los vehículos de guatemaltecos que transitan legalmente por la frontera. Si piensas viajar a México por tierra, te recomiendo que no lo hagas mientras el gobierno mexicano no disuelva y lleve a los tribunales a la banda de robacarros incrustada en sus estructuras fronterizas que, como te expondré con detalle, despojan de sus autos a los guatemaltecos incautos e inocentes. Aclaro que es una banda, porque también hay delegados honestos. La Embajada guatemalteca y los consulados en el vecino país tienen documentado más de 110 casos de estos “robos legales. Muchos más son los que no se documentan. Algunos meses los “robos” son de 10 a 15 carros. Según un abogado de Tapachula, en Comitán, México, en un solo día del pasado mes de enero hubo 10 autos “robados legalmente”. Comerciantes y hoteleros de Tapachula están preocupados por la menor afluencia de guatemaltecos, como lo ha reportado ya la prensa local mexicana. Entre tanto, las autoridades guatemaltecas deberían dar un Aviso a los Viajeros (Travel Advisory) para advertir del peligro de “robo” de autos en la frontera, para que quien viaje sepa los riesgos que corre. No hacerlo es una negligencia grave.

El “robo legal” tiene este patrón. Llega el guatemalteco incauto a la frontera. Si ese día tiene la mala suerte de que los mafiosos estén de turno, delegados de la SAT-México evaluarán si vale la pena el robo del vehículo, cuyo dueño realiza trámites fronterizos para ingresar a territorio mexicano. Observan la marca, modelo y estado del auto. Si les apetece el “robo”, se lanzan a consumar el hecho. En este caso, los delegados de la SAT-México en la frontera, al guatemalteco dueño del auto le reclaman por qué pretende ingresar mercadería de contrabando. Extrañado, nuestro connacional replica que no lleva nada. Entonces viene el golpe: “La mercancía que usted lleva sin declarar es el vehículo”. Confundido, el guatemalteco replica: “Cómo así, ¿el carro?”. Los oficiales de la SAT-México le responden que le tienen que confiscar el auto porque pretendía ingresarlo a México de contrabando, no siendo este el caso. ¡La mercancía que, sin pagar impuestos, el pobre guatemalteco ingresaría a México era el carro! ¡El auto! ¡Increíble! Si la víctima reclama o pide mayores explicaciones, los oficiales de la SAT-México lo amenazan con pedir auxilio a la policía para capturarlo por faltarle el respeto a la autoridad. En el mejor de los casos, ofrecen la devolución del carro mediante un pago que excede el valor comercial del auto. Molesto y airado, el guatemalteco entrega las llaves del vehículo. ¡El despojo está consumado! Luego, se levanta un acta amañada, porque el caso fue prefabricado.

Es probable que la víctima se comunique con el consulado de Guatemala en Tapachula, donde le informarán que ese tipo de “robos planificados” acontecen con frecuencia y que no han podido hacer nada para detenerlos. Al guatemalteco le aconsejarán que no busque la devolución del auto porque se trata de una mafia de la SAT-México, con raíces en la ciudad capital de nuestro vecino. Parte del dinero producto de la reventa de los vehículos se reparte entre Alí Babá y los cuarenta ladrones. Se especula que por cada auto “robado” hay cuotas ya establecidas para los delegados mafiosos de la SAT-México. Como dije, no se puede generalizar, porque también hay delegados en la aduana que son honestos, quienes, sin duda, ven con horror los decomisos (¡robos!) que realizan sus compañeros.

Urge que el presidente Giammattei, el embajador de México en Guatemala (a quien no conozco), el canciller Pedro Brolo y el embajador de Guatemala en México intervengan no solo para que, sin multa, devuelvan los carros robados, sino también para investigar y llevar a los tribunales a esa mafia atrincherada en la SAT mexicana de la frontera. Debe investigarse los más de un centenar de casos documentados para, en su caso, resarcir a todos los guatemaltecos afectados por el robo. Urge que los ladrones oficiales sean llevados a los tribunales (los nombres de los delegados ladrones de la SAT-México figuran en las denuncias documentadas). Judicialmente se puede comprobar si los miembros de la SAT de la frontera y de la Ciudad de México en sus cuentas bancarias han tenido ingresos no justificados. Si hay voluntad política no es difícil establecerlo. Dudo que ocurra. Como pasa en Guatemala, México también se cae a pedazos por la corrupción e impunidad.

Otro hecho lamentable es que tú en México no puedas transitar en tu auto más allá de los 20 kilómetros de la frontera. En el kilómetro 21, la policía mexicana te detiene por violación a la ley. En este caso, con amabilidad la policía puede pedirte que regreses, solicitarte dinero para no hacer nada o decomisarte el auto. Para movilizarte más allá de los 20 kilómetros tienes que comprar una fianza de US$400. El límite de los 20 kilómetros no existe para los guatemaltecos que viajan por tierra a otros países limítrofes como El Salvador, Honduras y Belice. Cabe señalar que los mexicanos pueden transitar libremente por Guatemala. México siempre ha sido poco recíproco con nuestro país. No creo que en la frontera norte los mexicanos traten tan mal a los gringos como lo realizan con los guatemaltecos. ¡Qué desgracia! Amo a México pero odio las leyes que nos perjudican y la forma como nos maltratan en la frontera.

También es de lamentar que las autoridades mexicanas no hagan nada por detener el contrabando que se realiza en las narices de ellas. Igual ocurre con las guatemaltecas. No se si, en ambos lados, las autoridades sean socias o beneficiarias de este delito, que es un flagelo y vergüenza para los dos países. La mexicana es una frontera peligrosa.

Aclaro que hace algunos meses, ante la noticia de que habían sido invadidos terrenos fronterizos propiedad de empresas mexicanas en Guatemala, yo escribí sobre la importancia del inmediato desalojo de los ocupantes; reseñé el volumen de la inversión de México en Guatemala, y subrayé también que esas invasiones iban en contra del deseo de ambos países de realizar proyectos binacionales. Urge limpiar la frontera. De momento, no vayas a México por tierra. Puedes perder tu carro. ¡Del carajo!

