En memoria de Bayardo Arturo Mejía Monzón

Hay personas que tocan tu vida profundamente y que marcan tu destino, muchas veces sin darse cuenta del alcance de sus acciones. Una de ellas fue mi profesor de matemática del último año de secundaria. Cuando estaba por terminar quinto bachillerato se me acercó un día y me dijo: “Moreno, estamos buscando un auxiliar para el Departamento de Matemática para el próximo año. ¿Qué piensa hacer? ¿No quisiera aplicar a esta posición? Si le interesa, vemos cómo echarlo a andar”. En realidad, mis planes no contemplaban la docencia, pero, estando por comenzar mis estudios universitarios, unos centavos no me caían nada mal. Así pues, acepté la oferta, sin percatarme de que dicha decisión tendría enormes repercusiones para el resto de mi vida.

No sé lo que Bayardo Mejía vio en mí que le hizo hacerme esa propuesta. Quizá percibió que la ayuda financiera me caería de perlas, lo cual era cierto, o alcanzó a ver que yo tendría madera para ser docente. Lo cierto es que el planteamiento terminó dando paso a diez años como profesor de nivel medio, para luego continuar mi carrera profesional en el campo de la educación. En ese recorrido tuve la suerte de reencontrarme con mi profesor y amigo muchas veces, habiendo compartido en la docencia, el servicio público, consultorías y distintas instancias de educación superior. En todos esos frentes, él era apreciado como un líder preparado y tremendamente humano. Su carisma y don de gentes le facilitaba relacionarse con los demás. Fue una persona muy querida por sus estudiantes, colegas y compañeros de trabajo.

En muchos foros, era difícil dilucidar a quién estaba representando, pues Bayardo era una de esas figuras que tenía vínculos con varias organizaciones. Igual participaba en representación de la Usac o de alguna de las universidades privadas. Era un profesional estimado por todos los sectores, pues siempre veían en su actuación un genuino interés en la educación de los guatemaltecos. Al final de cuentas, ya sea que se tratase del Foro de Rectores o Vicerrectores, la Gran Campaña por la Educación, el Consorcio de Formación Inicial Docente u otras tantas iniciativas en las que se involucró, su aporte era bien recibido. Su comprensión del sistema educativo nacional y sus buenas relaciones interpersonales fueron instrumentales para tender puentes, sumar esfuerzos y encontrar soluciones.

La trayectoria de este distinguido ciudadano merece ser destacada en este día. Fueron muchos años dedicados a una carrera a la que entregó alma, cabeza y corazón. Sentimos profundamente su partida, lamentando que sea otra de las muchas bajas de esta pandemia. Su legado se mantendrá vigente, a través de las vidas y actuaciones de las muchas generaciones de estudiantes a quienes formó. Envío un saludo afectuoso a sus familiares. Que los muchos mensajes de aprecio recibidos sirvan para encontrar fortaleza en estos momentos difíciles. Que descanse en paz un querido maestro, un amigo leal y un hombre de bien.

Hoy, que celebramos el Día del Maestro y que reconocemos los aportes de Bayardo Mejía, agradecemos la comprometida y tesonera labor de todos los educadores. Los últimos 15 meses han exigido esfuerzo e ingenio para asegurar que los estudiantes puedan continuar sus estudios de manera remota o híbrida. Reconocemos el empeño de todos para responder a grandes desafíos en esta complicada coyuntura. Su labor no pasa desapercibida y es muy valorada por sus estudiantes, los padres de familia y la sociedad. ¡Felicidades a los maestros en su día!