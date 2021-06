Los candidatos minoritarios

Las próximas elecciones ya encendieron las alertas de los partidos políticos existentes o en formación, porque esta semana empezaron a circular en las redes sociales nombres de posibles candidatos para el relevo en la presidencia. No importa que estemos aún en emergencia, el atractivo del escrutinio alienta y provoca. El gobierno actual apenas tuvo mes y medio de ejercicio normal, porque le vino la crisis mundial del COVID-19, cuyo efecto se extenderá hasta el final de su mandato. Los listados de sucesores variopintos advierten que volveremos a tener pequeños candidatos disputándose la moneda al aire en la segunda vuelta.

De los 19 contendientes que lograron inscribirse y llegaron a las urnas en las pasada contienda, hubo 5 que no alcanzaron ni el 1 por ciento, otros 7 que estuvieron por debajo del 5, y 6 que conformaron un pelotón algo disgregado, que iba del 5 al 14 por ciento de preferencia, compitiendo por ser segundos detrás de la única candidata con una participación poderosa, Sandra Torres, que llevaba el apoyo de 1 de cada 4 ciudadanos, pero con un nivel de antivoto poderoso que benefició al segundo lugar, con apenas el 14 por ciento del voto. Los análisis determinaron que la abanderada podría afirmarse si lograba reducir el rechazo entre la población en el breve período entre comicios, pero no lo logró, no aprovechó la ventaja y perdió, y después vino la cárcel, los ataques y la división de sus correligionarios.

Las condiciones hacen creer que la susodicha no participará una vez más, y en tal caso los competidores con ventaja saldrán del pelotón de los perdedores. Líderes que alcanzaron entre el 5 y el 11 por ciento en la pasada contienda, que es su equipaje, y los nuevos. No se prevé, al momento, un candidato que arrase con unidad, como sucedió por ejemplo en el vecino país de El Salvador. Los nuevos estarán en desventaja, porque si levantan la mano y muestran interés antes de tiempo podrían resultar inhabilitados. Las elecciones del pasado eran toda una fiesta electoral excesiva que duraba más de dos años e inundaba las carreteras de pintas y de publicidad los medios, una verdadera guerra de mercadeo que no convenía, pero nos trasladamos al extremo opuesto. Las prohibiciones hacen que la ambición encienda la negatividad, porque como no se puede hablar de lo que se es, los menos honorables se dedican a destruir a sus oponentes, porque eso no lo controla el TSE, que solo castiga a quienes se promocionan, pero no detiene a quienes destruyen reputaciones o sacan trapos sucios para frenar la carrera de sus oponentes. A este paso seguiremos escuchando sapos y culebras, y escogiendo entre minoritarios que se pelean la justa final, a la fuerza.