¿Qué le sobra a Guatemala?

Qué buena pregunta porque la respuesta es múltiple en todos los sentidos, empezando por la paciencia, la solidaridad, la buena voluntad, la fe y la caridad, así como la esperanza en un mejor futuro y la creencia de que los gobiernos de turno van a cumplir con las promesas de campaña, sin analizar que, al final, los ricos se harán más ricos y los pobres mucho más pobres.

Pero en el plano político, sobran plazas innecesarias, algunos ministerios y secretarías, muchos viceministerios (como prueba valdría la pena hacer una encuesta para averiguar a cuántos de estos funcionarios de alto cargo conoce la población y no digamos sus antecedentes y tachas), diputados al Congreso (con 80 sería más que suficiente, y se economizarían bastantes miles y millones y ahora millardos de quetzales falsamente no devaluados, en alquiler de edificios), al Parlacen, comisiones parlamentarias absolutamente innecesarias, así como jefaturas y subjefaturas de bloques, PARTIDOS POLÍTICOS (con cuatro o cinco bien definidos de unos 200 mil miembros debidamente inscritos), concejos exageradamente grandes, con dietas también enormes y sesiones semanales o bisemanales, para poder cobrar más, personal administrativo, sindicalistas, miembros de pactos colectivos; en fin, sobra mucho y todavía nos acordamos cuando los ministerios y los viceministerios técnicos y administrativos cabían en el Palacio Nacional.

En el ámbito judicial, sobra toda una serie de artilugios, impugnaciones, apelaciones, amparos, recusaciones de jueces y hasta interdicciones, llegándose al colmo casi de pedir jueces al gusto y “a la carta”, escogiendo al que les va a “sumir el clavo”, o el que no les va a imponer una orden de captura, o se va a prestar a un arresto domiciliario o a una fianza, aunque no califiquen para ello. Habría que preguntarse si realmente vale la pena tanto Juzgado de Apelaciones y tantos magistrados en las diferentes cortes, ¿o no sería mejor aumentar el número de jueces de Paz o de Primera Instancia?