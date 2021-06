Ojalá que no ruede su cabeza todavía

No conozco a la Ministra de Salud, solo la he visto un par de veces en el Congreso y múltiples ocasiones en los medios noticiosos, pero no le he hablado ni siquiera para emitir un juicio subjetivo sobre ella. Lo que sí me queda claro es que no debe ser una persona temerosa o débil de carácter, porque su vivencia política ha sido durísima desde que surgió el COVID-19. Su fortaleza solo puede provenir de dos extremos totalmente opuestos, o es una funcionaria tan comprometida con el reto que le cayó del cielo que soporta ser el “chinchín” de la fiesta política guatemalteca, o una funcionaria tan corrupta que los beneficios del puesto le permiten soportar el escarnio público. La historia será la que la juzgue, pero para mientras no importa cuál sea su razón de soportar el puesto hasta ahora, es muy importante que permanezca allí. De nada le sirve al pueblo guatemalteco que un nuevo ministro llegue a Salud y se pase los próximos dos años que le quedan a este gobierno echándole culpas a su antecesor, y para mientras veremos al “muerterío” en las calles. Ya se tiene momentum, no el esperado, pero no podemos paralizarnos ni un solo segundo.

Esta pandemia durará por lo menos otro par de años según los cálculos de expertos mundiales. Esperamos que sus efectos se vean cada vez más controlados y reducidos gracias a la inmunidad de grupo alcanzada por vacunación donde se pueda y propagación del virus entre personas asintomáticas. Por lo tanto, el Estado de Guatemala va a tener que comprar millones de vacunas, aparte de las famosas Sputnik V, que no han venido. Nuestra prioridad como país en este momento es tratar de ponerle a la mayor cantidad de guatemaltecos por lo menos una vacuna, que es lo que se recomienda para reducir la severidad en caso de contraer la enfermedad. El presidente Giammattei debe retomar el tema y dividir las tareas urgentes sin excusarse en nada ni en nadie. La primera tarea urgente, la de lograr por lo menos una dosis, debe recaer sobre un grupo de profesionales que encuentren el mejor mecanismo para lograrlo. He sido testigo del excelente trabajo que se da en los puestos de vacunación urbanos, cuando hay vacunas. Ahora la tarea es imitar esto en el interior del país. Otro grupo debe de preocuparse porque vengan suficientes vacunas para las segundas dosis y asegurar que los pacientes completen su tratamiento. El último grupo deberá verificar que se hayan cumplido los contratos firmados y ver cómo se logran firmar nuevos para no quedarnos nuevamente sin vacunas para las siguientes fases.

La urgencia presente es vacunar para resguardar la salud. Sin salud no podemos optar a las ENORMES oportunidades económicas que surgen para nuestro país en esta época pospandemia y que de una vez podrían atajar la desigualdad, la pobreza y, por lo tanto, la emigración de nuestro mejor recurso, el chapín. Pasada la crisis, vacunada la gente, nos tocará fiscalizar hasta el último centavo para garantizar que ni uno solo se haya perdido en malversación y que pudiera haber salvado una vida.