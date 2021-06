La reforma del sistema político

El sistema político guatemalteco está urgido de reforma debido a que su modelo “republicano, democrático y representativo” –Art. 140 CPR– se agota gradualmente desde la misma vigencia de la Constitución Política en enero de 1986, consecuencia de la forma como el artículo 157 CPR establece las condiciones territoriales del régimen electoral para realizar la delegación del poder soberano del pueblo, al no disponer procedimientos que aseguren la legitimidad y representatividad de los electos mediante la participación de los ciudadanos en la escogencia de los candidatos por quienes se va a votar (elección primaria), pues estos se designan en instancias ajenas a la participación popular, a conveniencia de las dirigencias partidarias o de financistas. Por ello, los ciudadanos realmente no elegimos a quienes recibirán la delegación del poder soberano del pueblo, pues solo nos toca votar por los candidatos que han elegido otros. De ahí que la insatisfacción ciudadana deriva del hecho de tener “representantes” que no los representan, que actúan al servicio de los intereses de quienes les han facilitado ese poder, y no al de los intereses de los ciudadanos; de ajuste, como el disfrute de las “mieles” del poder depende de servir a quien los designa, el contubernio está a la vuelta de la esquina y el descontento y reclamo ciudadano a la orden del día. Este es, a mi criterio, el origen de los problemas que sufre nuestra sociedad en lo que se refiere al funcionamiento del sistema político.

Por esta razón, los “poderes constituidos” trabajan y rinden cuentas a otros y no a los ciudadanos, suelen actuar de consuno como monstruo de varias cabezas y no se inmutan por subordinarse entre sí, exceden el período de su mandato, y no se inmutan en destruir instituciones y defenderse “con todo” frente a cualquier persona o grupo que pueda afectar sus planes y sus intereses.

Este agotamiento del sistema político “democrático, republicano y representativo” prescrito en el Art. 140 de la CPR, se produce no precisamente porque no sea el apropiado para asegurar una convivencia social digna, sino porque ha llegado a ser una caricatura mal hecha de lo que debería ser un sistema sustentado en tales principios.

La queja es frecuente y ocupa espacios en los medios de prensa, en los que se hace referencia a las consecuencias, pero no a las causas del mal funcionamiento del sistema político; cito expresiones recientes de dos distinguidas personalidades: una, la del columnista Gonzalo Marroquín Godoy –elPeriódico, 16/06/2021, pág. 15–, quien afirma: “Los legisladores debieran buscar el bien para las personas, la sociedad y para Guatemala. En vez de eso, aprueban leyes por coyuntura e intereses”; y, la otra, del presidente de Acción Ciudadana –Prensa Libre, 20/06/2021, pág. 2–, relativa a que: “La población en general no ve certeza jurídica de cómo se van a resolver los conflictos en el país”.

Cabe señalar que si no emprendemos la necesaria y urgente reforma del sistema político para hacerlo más y verdaderamente republicano, democrático y representativo, nos veremos obligados, hasta que el cuerpo social aguante, a esperar sin esperanza a que los legisladores busquen “el bien para las personas, la sociedad y para Guatemala”, y a que la población vea la “certeza jurídica de cómo se van a resolver los conflictos en el país”.

Tengamos en cuenta que el sistema no se reformará a sí mismo sino a fuerza de presión ciudadana y compromiso democrático de los actores.