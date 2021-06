El discurso anticorrupción no responde a ideologías en el espectro político (izquierda-derecha) y es bienvenido en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la corrupción es la raíz de muchos otros males sociales. Se estima que en la región centroamericana anualmente se pierden US$13 MIL MILLONES POR LA CORRUPCIÓN, más de lo que recibimos de remesas en Guatemala, el doble de lo que reciben en El Salvador y la mitad del gasto público en Honduras (Ricardo Zúñiga, 2020).

En Twitter hice la pregunta: “¿Cómo le afecta a usted la corrupción?”. Estas son algunas de las respuestas:

Combatir la corrupción es pedir juego justo en la vida económica y política y no implica tener un sesgo ideológico. Un juego justo debiera ser clamor compartido por toda la sociedad: reglas claras y parejas, cancha apropiada, arbitraje capaz e imparcial, entrenadores, prensa sin cortapisas informando (Alfonso Muralles). La corrupción nos afecta a todos porque no recibimos una educación que permita más oportunidades para todos y en cuanto a la salud tampoco recibimos la atención como debe ser (Estuardo Ruiz). El corrupto anula cualquier avance en la admin. pública, nos deja sin infraestructura p/movilizarnos y educarnos, generar negocio y empleo, sin oportunidades, sin educación y sin profesionales, más necesidades y sin mercado p/el emprendedor, solo p/gigantes (El Juan). No me considero ni de derecha ni de izquierda. La corrupción afecta en que la sociedad comienza un proceso de deterioro gradual que se va acelerando y conlleva a más pobreza (Byron López). Pésimos servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.), ni siquiera los pagados que por la captura del mercado son lo mismo, pésimo servicio de Internet, cable y teléfono. Además, nula accesibilidad a espacios públicos, banquetas, áreas verdes, parques recreativos, ¡nada! (Érick Díaz). Salarios altos quitan oportunidades al no dejar contratos libres para más personas. Sobornos eliminan la libre competencia, juega en contra de empresas del pueblo. La impunidad y las condenas a corruptos son una burla al pueblo (casos de pacayas y hurto de limosna en iglesia) (Denys Orozco).

La corrupción es como el ácido clorhídrico. Erosiona y destruye la confianza que en algún momento pude haber tenido en el sector público. Actualmente, cada vez que tengo que hacer algún trámite lo hago con temor a ser extorsionado o ver mis derechos individuales vulnerados. (Guillermo Pineda). Falta de oportunidades y desarrollo comunitario. Falta de empleo (5 años buscando) (Antonio Ávila). Educación, salud, legalidad, seguridad, economía, etc. Por la calle de la amargura. Nos afecta moral, emocional y económicamente (Marielosm). La corrupción socava los cimientos de la misma civilización, del Estado de derecho y del sistema democrático y económico actual, ampliando con esto la brecha de la desigualdad (Víctor Lucas). Inseguridad (Johny Sand). Desincentiva la cooperación internacional bilateral, disminuyendo oportunidades de transformación de realidades y construcción del #DesarrolloSostenible (Édgar Selvin). La corrupción permite/promueve que existan pésimos sistemas de contratación de empleados públicos. En general llega gente poco preparada, y con poca vocación de servicio (David Reyes). La corrupción y abuso de autoridad en el MSPAS no permite mejores salarios, mejores condiciones de vida, y obliga a colegas a emigrar. Gana más el ujier del Congreso que un especialista formado 14 años. Además, hace que se trabaje en un ambiente precario susceptible a demandas (Álex Maaz). No tengo, ni mi familia, acceso a una educación gratuita de alta calidad, mucho menos servicios de salud y seguridad. Eso en la capital; en el interior es aún peor (Marielos López).

En asuntos legales, cuando se ponen denuncias y hay compra de jueces, fiscales y magistrados, la ley no se cumple y toma años concluir procesos debido a la corrupción en tribunales y cortes (R. Ávila).

Afecta en desempleo, mala calidad educativa, desnutrición, poco acceso a salud y delincuencia (I. Marisa). La corrupción no tiene ideología, lo que yo quiero como ciudadano guatemalteco es justicia, desarrollo humano y libertad de elegir, no soy de derecha ni de izquierda, soy anticorrupción, ya que la corrupción = falta de oportunidades = pobreza = violencia (Sergio Hernández). La corrupción me afecta porque les resta oportunidades a los más necesitados, los que son nuestros hermanos también (V. Carrera).

En este momento, no tener acceso a vacunas (María).

La corrupción golpea a los más pobres, aumenta la desigualdad, profundiza la pobreza, impide el desarrollo de un Estado de derecho con garantía para todos y es un obstáculo al desarrollo de la sociedad.

Y a usted, ¿cómo le afecta la corrupción?