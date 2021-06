¿Quién es el decano más antiguo en la Usac? (II parte)

Como vimos en nuestra anterior entrega, el decano más antiguo en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) es el de la Facultad de Ciencias Médicas, Ph. D. Jorge Fernando Orellana Oliva, quien tomó posesión el 15 de abril de 2021 y declinó al cargo el 26 de abril del mismo año. Interesante las razones que expone: “Desde hace algunos meses he venido experimentando agotamiento paulatino y pérdida de peso, por lo que he estado en chequeo médico continuo, toda vez que de alguna manera influye en mis actividades laborales… Como es de su conocimiento, la Facultad de Ciencias Médicas es una Unidad Académica, con carreras a nivel de Pregrado, Grado y Postgrado (36 Maestrías, 2 Doctorados), con actividades de servicio entre ellas, investigación, extensión y programas de proyección social, que requieren del Decano, dedicación exclusiva para coadyuvar en la eficiencia y eficacia de las actividades propias de la Facultad, por otro lado el cumplimiento de lo establecido en el estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Artículo 24, Atribuciones y deberes del Decano. Por lo anteriormente expuesto y con base en los artículos 3, 4, 82, 93 y 140 de la Constitución Política de la República de Guatemala, presento al Honorable Consejo Superior Universitario mi decisión de DECLINAR, al cargo de rector en funciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala a partir del día de hoy, agradeciendo a los Señores Consejeros su deferencia hacia mi persona…”. En suma, se considera enfermo y las labores como Decano de la Facultad y Rector en funciones son demasiadas para desarrollarlas satisfactoriamente y con competencia. En la reunión del Consejo Superior Universitario, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac dictaminó que: “… previo a acceder o no a la petición, el doctor Jorge Fernando Orellana Oliva, debe acreditar fehacientemente los quebrantos de salud expuestos en su escrito, con certificación de médico tratante particular o del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que sustente la enfermedad y la imposibilidad física para darle cumplimiento al Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su carácter de ley ordinaria dentro de la escala legal del país”. Opino que, como cualquier trabajador de la Usac, el doctor Orellana Oliva debió haber sido suspendido por el IGSS para tener motivos suficientes para no seguirse desempeñando como Rector en funciones. Si esto no fue cumplido, debe presentar su renuncia como Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Al parecer, esto último no fue realizado, pues continuó desempeñándose como Decano, lo cual a mi modo de ver es totalmente improcedente. Sin embargo, todavía había una opinión del Consejo de Decanos por considerar.