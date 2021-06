Papá cumple cien años

Este 21 de junio, es decir el día en que escribo estas líneas, mi padre hubiera cumplido cien años. No pudo celebrar su centenario, pero casi: murió en 2012, a los 91. “Fijate –me dijo un día-, ya soy más grande que mi papá”. Se refería a que mi abuelo había muerto a los cincuenta y algo, y él ya iba por los 80. Supongo que yo jamás podré hacerme una reflexión de esa naturaleza, difícilmente llegaré a superarlo a él, en edad y en otras cosas. Nació en un año en el que a mí me hubiera gustado nacer, el año en el que nació el surrealismo, y en el que también nacieron Tito Monterroso y Otto Raúl González, en cierta medida mis padres literarios. No sé si, alguna vez, a él le interesó saber qué significaba el surrealismo, siempre presumió frente a mí de tener los pies demasiado pegados a la tierra y como médico educado con un respeto casi devocional por la verdad científica, todas esas cosas le sonaban más bien a esoterismo. Ironías de la vida, como se dice, mi primer encuentro con las vanguardias europeas ocurrió en la sala de espera de su consultorio, por medio de una magnífica revista, ‘Medecine de France’, que publicaba artículos sobre cosas tan extrañas como “la enfermedad de la melancolía”, ilustrados, por ejemplo, con pinturas de Chirico. Nunca se lo comenté, pero la vez que don Julio Ramírez –mi ‘dealer’ de discos, revistas y otras curiosidades– me consiguió una colección completa, casi me puse a llorar a mares.

Con Otto Raúl González estudiaron juntos en el Instituto Central para Varones. En pleno ubiquismo. Me contaba Otto que cada mañana, cuando pasaban lista al estilo militar, escuchaba de primero el nombre de mi padre. El “Aceituno” le resultaba sonoro, curioso, y llamó así a uno de los personajes de un cuento que escribió en la época. Mi papá siempre fue un poco sordo para la literatura, leía más bien novelones históricos y su personaje preferido era Lawrence de Arabia. Con la Generación del 40, participó en la Revolución de Octubre y tomó la Guardia de Honor junto a José Manuel Fortuny. Más tarde ya no quiso saber nada de política, sobre todo a partir de los desencuentros que tuvo con un amigo muy querido de su infancia, en aquel entonces alto dirigente del partido comunista (PGT) y luego agente de la CIA.

Mi hermana ‘Chiqui’ me regaló, hace unos años, la fotocopia de un artículo que mi papá escribió en sus tiempos de estudiante. Una celebración del ejército aliado durante la II Guerra Mundial. Con este había ganado un premio del que siempre se sintió orgulloso. De esa época también celebraba ‘El gran dictador’ de Charles Chaplin, y la escena de Hitler jugando con el globo terráqueo como pelota inflable, lo hacía desternillarse de la risa. Nunca fuimos al cine juntos, pero me hubiera gustado regresarlo a dos que tres películas. ‘Melodía inmortal’, por ejemplo. ‘Palillos chinos’, de la banda sonora de la cinta, era una de sus canciones favoritas. No he parado de escucharla toda la tarde. Me gusta imaginármelo en aquel momento, a mediados del pasado siglo, cuando yo ni siquiera había venido al mundo.