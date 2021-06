Hundidos es piropo

Las condiciones precarias de la mayoría de la población, en niveles de pobreza inaceptables, son peligrosas para la estabilidad política y social del país, agravada por el COVID-19. Siendo urgente adoptar un programa integral económico y social eficaz que permita atenuarlas, en un sistema obsoleto que necesita cambios profundos y efectivos para atender las necesidades básicas, evitando una tragedia humana sin precedentes. De no hacerlo, pasará lo de Chile elevado a la quinta potencia, por el grado elevado de miseria agobiante, con el antecedente del conflicto armado interno y miles de muertos. Siendo prudente dejar de institucionalizar la dictadura de la corrupción, y no seguir enredados en los vicios de la democracia con un cinismo inadmisible, reflejando el divorcio entre la realidad legal y la política. Siendo previsible, de no rectificar, el nacimiento de una convulsión social inédita, restableciendo valores democráticos vulnerados y mancillados por perdularios disfrazados de políticos. La solución de la crisis la pospone la ausencia de un liderazgo confiable y capaz, de los gobiernos confiscados por una minoría rapaz insaciable, sin proyectos políticos serios que la enfoquen y resuelvan con eficacia. Siendo necesario poner en práctica un pensamiento político diferente, que coordine y dé pautas normativas para entender que la interdependencia de las personas y las ideas facilita alcanzar acuerdos y soluciones viables y válidas. La crisis endémica se agudiza por la ineptitud de la dirigencia en una sociedad en ruinas, careciendo de imaginación y de prudencia política, impidiendo con su conducta oprobiosa que los olvidados progresen y diseñen su propio destino, incluida la desmantelada clase media, con dificultades de subsistencia.

Lejos de aceptar que la realidad rebasó su capacidad de interpretar con fidelidad los anhelos y metas del pueblo, esconden en el discurso la responsabilidad que les corresponde aferrados al poder, con un entusiasmo sibilino que los seduce y les impide replantear el análisis de la realidad, sin asimilarla por vivir en y del pasado. La confusión social es profunda como periférica y relativa la importancia que dan a la problemática, sin interés en evaluar el presente y el futuro, importándoles poco o nada las consecuencias, negando lo que no entienden, convertidos en un símbolo trágico de lo que representan. Y deslumbrados por el dinero mal habido, se convierten sin vacilar en sus verdugos ignorando su miseria, la ilusión de salir de la pobreza y su disposición para construir una sociedad diferente, modernizando el Estado y avanzar doblegando la soberbia de los dueños del garito que se oponen, rindiendo culto al dios del siglo: el pisto. La posibilidad razonable de un incendio similar al de Chile y del que se cocina en el Perú sigue intacta, al estar roto el pacto social, fundamento del Estado. Cambiando su naturaleza y sentido, perdiendo la relación entre la moral y la política, los políticos matreros embaucan a los electores imponiendo la sucesión de gobiernos ineptos y corruptos, perdidos en extravíos y perversiones avalados por la élite, supeditando lo público a lo privado, hundiendo el país en el fango, con míster Sam recetando aspirinas para una enfermedad terminal, dando vida a la mafia salvaje pura y dura. El triunfo de los extremistas de cualquier tipo es una derrota de la democracia, anticipando la extinción sin perfilarse el rescate, evidenciando la falta de sabiduría de la dirigencia y de las instituciones en declive, que con su silencio consienten la debacle. Lo único que falta es que alguien por caridad nos ayude a salir del abismo, antes que un levantamiento popular arrase con todo y se tenga que reconstruir el país, destruido por la insensatez de los dirigentes ineptos en todos los niveles, necesitados de orientación psíquica. Sin duda, las generaciones que no impidieron la tragedia a tiempo van a ser recordadas por pusilánimes, sin honor ni ‘eggs’… Joya. Hasta la propia inteligencia artificial define su ética…