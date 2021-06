“La lámpara secreta”, un libro sobre la vida

Hace unos días recibí una copia de un interesante y estimulante libro denominado ‘La lámpara secreta’, escrito por Juan Manuel García Galicia, un amigo y experto en el arte del mercadeo y las ventas. Su propuesta advierte desde el inicio al lector que “el secreto para triunfar en tu negocio siempre ha estado allí. Si quieres verlo toma esta lámpara y descubre por qué aún no lo has logrado”. Y agrega más adelante: “Yo aún no conozco su negocio, pero sé que existen rincones que usted aún no conoce tampoco… tome esta lámpara y vea muchas cosas nuevas… otras formas de pensar… que el universo se mueve en armonía y lo que nos falta es estar en la misma sintonía para que la orquesta empiece a tocar”. Y de esa forma, con lenguaje sencillo pero profundo, nos ilustra por medio de su lámpara secreta sobre temas fundamentales para ser exitosos.

El libro hace evidente que el cambio es la constante, pero el ser humano ha sido muy reacio a este. Es enfático al afirmar que dependiendo del punto de vista que se adopte ante la vida o el negocio, este determinará lo que se vislumbra. Una visión positiva atrae resultados positivos, pero si se es negativo, se atraen fracasos. Poco a poco entra en su tema preferido, la venta, y recuerda dos principios fundamentales: “El cliente compra por emoción y justifica con la razón; y, el cliente compra por sus razones, no por las nuestras”. Explica, también, que cuando se habla del negocio siempre debe empezarse por el “porqué” nunca por el “qué”, al igual que hacen los líderes más inspiradores. Advierte, más adelante, que la publicidad debe ser persuasiva no creativa, porque lo que usted quiere es persuadir, no ganar premios o concursos, y que se requiere siempre de colocar al cliente en la historia. Termina recordándonos que el producto tiene que ser conocido por —algo—, ya que la proposición única de venta es lo que lo va a hacer diferente.

En otras partes se adentra en el funcionamiento del cerebro y explica con sencillez que el cerebro toma decisiones dependiendo de emociones; que la metáfora tiene las condiciones necesarias para estimular el hemisferio derecho del cerebro suscitando la visualización de las situaciones y facilitando la evocación de imágenes; y que una imagen por sí sola es muy pobre, que el sonido es más poderoso y que el sonido en orden con las palabras, aún más, por lo que las palabras son la fuerza más poderosa que jamás ha existido. En el lenguaje de la persuasión, los verbos son mucho más importantes que los sustantivos: debido a que los verbos, y solamente ellos, pueden causar que una persona se imagine actuando, y hasta que las personas no hayan hecho algo por lo menos una vez en su mente, no habrá forma de que lo logren en la realidad. Ese es el poder de la visualización y de la inclusión en el proceso de venta de una idea, producto o servicio. Estas son enseñanzas de la lámpara secreta que se esconde en un mundo conectado pero no siempre comunicado.