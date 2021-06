Después que la Vicepresidenta de Estados Unidos de América viajó de vuelta a su país, me interesé en leer todo lo que los medios de comunicación publicaron sobre la egregia visita, así como lo que los ilustrados columnistas opinaron sobre la Vicepresidenta y lo que hizo en Guatemala. Todo ello me hizo recordar la famosa canción de Gianni Ferrio, compositor italiano de muchas piezas, entre ellas la recordada ‘Picolissima serenata’ y la conocida ‘Paroles, paroles, paroles’, que se interpretó por muchos artistas, entre ellos Alain Delon en la versión francesa. Recordé tan sentida canción porque según parece lo que quedó del viaje fueron “palabras, palabras, tan solo palabras…”.

Se ha dicho que Estados Unidos desembolsará US$88 millones y se menciona, lamentándolo, que en el pasado las donaciones han sido mal usadas. Olvidan decir que las donaciones vienen a través de la USAID, siendo tal entidad la que dispone y gasta; no entregan el dinero al gobierno, eso es una falacia. Por otra parte se habla de una “Fuerza de Tarea” para ‘la región’, no solo de migración, sino que esta “fuerza” va contra la corrupción y que apoyaría a la FECI. Eso es absurdo e ilegal, porque tal acuerdo no se ha negociado, sino que sería un proyecto unilateral de Estados Unidos. Para que esto sea factible, primero debe hacerse un proyecto de tratado que debe darse a conocer públicamente, el que en su oportunidad podría ser firmado por el Presidente de la República y aprobado por el Congreso, recordando que también podría ser sujeto de acciones de inconstitucionalidad. Además, tendría que ser aprobado por los Congresos de El Salvador, Honduras y de EE. UU. No es cuestión de que vengan a decir que le van a dar dinero a la FECI; olvidan que la FECI no es el Ministerio Público (MP), para eso está precisamente el MP y la Fiscal General, y es solo ella la representante del MP, a quien irían los fondos, y ella asignaría a las fiscalías que le parezcan, pudiendo entre ellas estar la FECI que, por cierto, está cuestionada de inconstitucionalidad.

Se ha hablado de un fondo de US$40 millones para mujeres emprendedoras que quieren trabajar; nadie explica cómo ni dónde. Claro, la organización la hará la USAID. No dicen cómo eso acabaría con la corrupción o con la migración. Por otro lado, ofrecen un fondo de US$7 millones para los efectos de renovación de energía renovable, agua, saneamiento, telemedicina, fomentar agricultura, vivienda, emprendimientos de pequeñas empresas, financiando proyectos factibles, etcétera. ¿Todo eso con siete millones? Se olvidan de que hubo la “Alianza para el Progreso” para América Latina en 1961, con US$20 mil millones de aquella época, que se fue desmoronando por no ser una política de Estado sino del presidente Kennedy, y la “Iniciativa de la Cuenca del Caribe”, US$1,000 millones de Reagan para el Caribe en 1983. Ahora son US$88 millones, aunque aquí se mencionaron US$4 mil millones.

Vino la visitante a proponer que Guatemala tenga más policías en las fronteras y México debe tener el doble de fuerzas en la suya. Quiero ser optimista y deseo que todo salga bien, pero… quién sabe.