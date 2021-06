Los maestros: Mario Aníbal González

Es junio y a mi memoria regresan mis maestros. Y ahora lo hacen de la mano de mi maestro José Severo Martínez Peláez. El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-Usac), bajo la dirección del economista Miguel Ángel Castro, publicó el año pasado una revista especial “Economía” recopilando lo escrito por Martínez Peláez en esa publicación a lo largo de los años en que trabajó allí. Hay un artículo, que fue su ponencia en el XII Congreso de Americanistas en México, en 1974. Se titula “Historia Económica de Guatemala: Reseña histórica”. Y Severo, con su conocida erudición sobre el tema, menciona los principales historiadores de la economía en nuestro país, desde sus inicios hasta los dos tercios del siglo XX. Ya escribiré algo sobre el desenvolvimiento de la misma en el último tercio de ese siglo y por lo menos el primer cuarto del siglo XXI. Y me parece que uno de los autores, que debe estar en la futura reseña histórica, es el economista y contador público y auditor Mario Aníbal González, quetzalteco de pura cepa. Vive en el municipio de La Esperanza, sobre un volcán extinto. Ha sido líder revolucionario en Xelajú, miembro del Partido Socialista Democrático (PSD), que fundara el Dr. Alberto Fuentes Mohr, uno de sus mejores amigos. Otros quetzaltecos distinguidos fueron sus contemporáneos, entre los que se incluye a Carlos Enrique Carrera Samayoa, Werner Ovalle López, Jorge Rosal, Abelardo Arroyo y Edmundo Vásquez Martínez. Ha sido profesor universitario de varias universidades en Guatemala y en el extranjero. Fue uno de los fundadores de la Facultad Latinoamericana de Sociología (FLACSO), sede Guatemala. Es autor de varios libros sobre historia económica de Guatemala. Entre ellos destacan “Noventa y seis años de legislación petrolera en Guatemala”, que leí siendo un joven estudiante de la carrera y alumno suyo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el plan de estudios 1969, que incluía un curso sobre legislación económica en Guatemala. Además, publicó la “Historia Económica de Guatemala: Con énfasis en la crisis de los años treinta”, que muestra bien la crisis capitalista de 1929-1934, vista desde Quetzaltenango, y “Anecdotario Político”, que honró pidiéndome lo comentara en Xela. Ha escrito también sobre la historia de aquella ciudad, titulada “De la vida en Quezaltenango, en los años 30-40”, y sobre la Historia del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), del cual fue uno de sus fundadores. Hace unos pocos años publicó otro libro titulado “Nacimiento, vida y muerte del trigo en Guatemala”. He tenido la suerte de tener amistad con mi maestro y ha comentado alguno de mis libros. De él escuché varias anécdotas sobre el presidente Jacobo Árbenz Guzmán, sobre mi tío y doble padrino, Carlos el “Chino Carrera”, y de Alberto Fuentes Mohr, en sus andanzas quetzaltecas, de su creencia sobre la verdadera autoría de “Luna de Xelajú”, etc. Además, sobre el trabajo desarrollado por Jean Loup Herbert y la cooperación francesa, de Humberto Flores Alvarado y del sabio quiché Adrián Inés Chávez. A sus 92 años mantiene una lucidez formidable y envidiable. Debe ser el clima, la buena conciencia y los buenos modales de este señorón de Xelajú. Feliz Día del Maestro, Maestro.