Las acciones y decisiones no han sido realizadas por mi persona

En reiteradas ocasiones ha hecho usted alusión a mi persona en el medio que dirige, tanto en su edición impresa como en la digital y las redes sociales institucionales de dicho medio. En todas las ocasiones miente su medio acerca de mi persona.

Bajo el título Diputados de la UCN están migrando al partido Vamos, que conforma la portada de su edición No. 8,782 de fecha lunes 14 de junio de 2021, y adentro bajo el título Diputados del partido con “ideología narco” saltan a Vamos (páginas 4, 5 y 6), nuevamente me involucra y me liga a aparentes grupos delictivos, y adiciona acciones y decisiones que no han sido realizadas por mi persona, basado en supuestos que usted y su grupo de editores e “investigadores” traman en sus mentes.