Grandes irresponsabilidades de una decana de la Usac

Una de las medidas adoptadas para desactivar los brotes del COVID-19 es suspender actividades presenciales y recurrir al trabajo a distancia. Naturalmente, las instituciones no pueden desempeñarse con su habitual dinamismo, pero cae de suyo que se intenta evitar la pérdida de vidas humanas. Por esta razón, es de lamentar que en Guatemala muchas personas en puestos de mando —para comenzar con el perverso presidente del país— no tomen una idea de la magnitud de su irresponsabilidad. Al contrario, parece que el ejercicio del poder arbitrario les hace experimentar un goce inconfesable.

Esta situación se refleja en un triste caso que aconteció hace varios días en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Usac. En esta facultad ya se había dado un brote de esta enfermedad y los empleados, en contra de su legítima voluntad, habían sido obligados a trabajar presencialmente bajo amenazas no muy veladas de la decana en funciones, la licenciada Astrid Lemus. Incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos empezó a tomar cartas en el asunto.

La situación es indignante. Aunque los empleados avisaban de los casos positivos a las autoridades, la información no se difundía, ni se tomaban las medidas adecuadas para evitar el contagio. Esta falta de acción revela una total despreocupación por la vida de los trabajadores en la respectiva facultad. El mismo proceder se ha extendido a los catedráticos, quienes en junio no suelen impartir clases, pero han sido obligados por las actuales autoridades a hacerse presentes en los momentos menos propicios.

La situación empeora debido a que hay escasez de agua, se proporciona un número insuficiente de mascarillas y gel desinfectante. Un escenario propicio para el contagio acelerado.

Esta situación provocó la muerte de un vigilante, el señor Manuel Antonio López, quien laboró muchos años en dicha facultad. El viernes 11 de junio, don Manuel informó que había resultado positivo de COVID-19. El sábado 12, en una rápida evolución de eventos que sugiere la presencia de las variantes más agresivas del virus, fue trasladado a un hospital debido a graves problemas respiratorios. Lamentablemente, la ambulancia sufrió un accidente de tránsito causándole grandes heridas que empeoraron un cuadro ya crítico. Don Manuel falleció el lunes pasado.

La decana en funciones debe responder por qué no tomó las medidas adecuadas cuando en un momento llegó a haber hasta 21 personas contagiadas en la facultad. Tener un puesto de autoridad supone responsabilidades que no pueden ser obviadas. Dicha respuesta debe acompañarse con la promesa de que dejará hablar a los empleados con libertad. El autoritarismo no tiene ningún peso en la aclaración de estos hechos que, desde mi perspectiva, denotan coacciones inhumanas e ilegales.

La batalla contra el COVID-19 debe librarse en todos los espacios de la vida cotidiana. La situación empeora debido a factores globales como la desigualdad de recursos entre naciones. En el caso de Guatemala, la necrocorrupción sigue engordando, mientras parece que variantes más agresivas van a causar daños aún mayores.

Por lo dicho con anterioridad, como ciudadano pensante y miembro de la Universidad de San Carlos exijo que inmediatamente cesen estas hostiles medidas contra el personal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Hago un llamado a todos aquellos que tienen algún grado de poder para que actúen con humanidad en estas circunstancias y encuentren las maneras de proteger a los que en cierto modo dependen de ellos. Las personas deben resistirse a las órdenes arbitrarias de cualquier autoridad. Así, insto a denunciar cualquier atropello autoritario en contra de la vida humana que quiera esconderse bajo manifestaciones de poder fuera de lugar.