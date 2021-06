Acciones inaceptables de la PMT… ¡¡¡otro asalto a mano armada…!!!

Ya habíamos oído en repetidas ocasiones a mucha gente quejándose de la forma en que la PMT trabaja colocando cepos en los vehículos, de una forma prepotente, con abuso y una falta total de criterio, ya que es claro que actúan con otras consignas en situaciones que no ameritan poner cepo. La señalización en la ciudad es mala, pero en presencia física puede haber buena comunicación, pero es obvio que por su condición de poder actúan con total abuso y prepotencia.

Vamos a establecer claramente lo que entendemos sobre la penalización de poner un cepo a un vehículo mal estacionado, o estacionado en un lugar prohibido. El 99 por ciento de las personas sabemos que no podemos parquear en un lugar en donde no existe un parqueo autorizado, en un lugar en donde se entorpece el paso peatonal o vehicular, o en un lugar que tiene línea roja, debido a que está muy en la esquina o frente a salidas o garajes. Todo esto lo sabemos y lo respetamos. El que no lo respete, que le castiguen con el cepo, estamos de acuerdo, es parte de respetar la ley y mantener un orden en la ciudad.

Al que deja el vehículo en un lugar prohibido, se baja y se va, que le castiguen con el cepo; sin embargo, hay situaciones en donde se aprovechan y son inaceptables; por ejemplo, es una parada rápida porque no hay parqueo, se hace una entrega inmediata, estacionando enfrente con las luces de emergencia y que no entorpece salida, entrada o paso vehicular ni peatonal. Te están viendo y no les importa, porque el objetivo es la multa, sin razonamiento, justificación válida y sin ningún criterio ni atención.

Hoy fui víctima, y me parece que fue otro caso injusto y con abuso, de lo que me refiero; me estaban viendo enfrente, a tres metros del vehículo, en segundos estaba entregando un producto con luces de emergencia, y sin hablarme nada, rápidamente aprovecharon la oportunidad y el agente, cual depredador arrastrado, empieza a colocar el cepo, corro porque además ya me iba, y sin que lo haya terminado de colocar le hago el comentario de que lo que hacía no tiene sentido ni es razonable.

Al agente de la PMT le importó poco y sin decir nada me entrega la papeleta con la infracción. Se me sube la sangre a la cabeza y por un momento, sin pensar casi, cometo una estupidez que me hubiera costado carceleta en tribunales y otros costos adicionales, que bien merecido hubiera sido.

La infracción es de Q500 para que retiren el cepo, ir a pagar a un banco o esperar el tiempo que se les ocurra a que lleguen, como que regalaran el tiempo y el dinero; como repito, este caso fue injusto, con toda negligencia, prepotencia, abuso, premeditación, alevosía y ventaja. Desafortunadamente, esto es lo que se vive en un país en donde el poder hace lo que le da la gana, sin razonamiento ni criterio.

Al final, esto se resume en un sistema de malas prácticas que está enraizado en el Estado; estamos de acuerdo en que se castigue a quien lo amerita e infringe la ley, pero no en estos casos que son de abuso de autoridad. Para que se respete la autoridad, deben empezar a respetar ellos primero, dando el ejemplo.

Entendemos que este tema lleva por detrás una forma de ingresos fáciles y rápidos de la PMT, en donde abusan de su condición, sumado a los casos en que sí infringen la ley, muchos, como el presente, injustos totalmente. El agente PMT que llegó a cobrar y retirar el cepo, aparentemente un buen elemento, me transmitió su desacuerdo, desmotivación y descontento en su trabajo.

Me imagino que la consigna de las autoridades superiores de la PMT en todo este tema es el gran negocio que representa para la institución, buena forma de obtener dinero, “igual a dinero sucio”. El espíritu de la ley es lo que motivó al legislador a dictarla, pero no para satisfacer un lucro aprovechándose de su condición de forma tan vil y sucia… Hagan su trabajo como servidores públicos que son, no para servirse de su poder, ¡¡¡no hay derecho…!!!