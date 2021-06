Pandemia, corrupción y muerte

El tratamiento de la pandemia, su entorno de corrupción desmedida, la situación lamentable de escasez de vacunas, forman el despeñadero por el que miles de vidas caerán a las playas de la muerte. Pérdidas que todavía podrían evitarse, si quienes toman las decisiones logran evitar el derrumbe que significaría no rescatar la pronta vacunación que estos días llegó a su nivel más profundo de falta de material.

Urge un cambio de actitud de dirigentes. No más apañamiento de millonarios negocios corruptos. Recordemos al Mandatario que es a él a quien obliga la Constitución a velar por el bien de TODOS los guatemaltecos. Él es quien debe asumir su papel de líder. No puede seguirse excusando en el “no hacen caso” mientras la estadísticas de contaminados suben, para colapsar cualquier servicio en los hospitales.

Afirmar que si no hay pronta vacunación se perderán muchas vidas no es una metáfora. Es la visión de una realidad tejida por las equivocaciones, las artimañas de la corrupción y la ineptitud que han circundado las decisiones oficiales desde sus inicios. A jóvenes y viejos la amenaza de las nuevas cepas no son mentiras. Los riesgos se acrecientan. Los tentáculos de los corruptos que manejan “el criterio oficial”, para gastar millones de quetzales en negocios y engañifas al pueblo, siguen siendo avalados intocables. Esos son crímenes contra nuestra sociedad.

De entrada a la pandemia, el ex Viceministro Financiero del Ministerio de Salud tuvo los hígados de comprar 20 mil batas que no estaban esterilizadas para el personal que trataría con los infectados. Con sus proveedores las sobrevaluó por 1.3 millones de quetzales cuando costaban la mitad. Ahora es prófugo de la justicia. Sin embargo su jefe inmediato fue camuflado y premiado, y ahora dirige la construcción de nuevos hospitales. En septiembre de 2020, alguien, muy influyente, fue denunciado por la Ministra. –Ahora ella no denuncia más–, la compra de 30 mil pruebas falsas para detectar el virus, por el monto de 7 millones 350 mil quetzales. Sin que, hasta la fecha, se sepa cómo el Ministerio Público ha pedido la restitución de los fondos por la descarada engañifa.

La más reciente joya de la corrupción es el laboratorio privado que desde hace meses funciona en el aeropuerto La Aurora, ninguna autoridad se hace responsable de su instalación, mientras, en ese siniestro lugar se hacen pruebas a los viajeros, sin contar con la debida refrigeración obligatoria. Eso sí. Se cobran US$25 por cada “prueba”.

De no impulsarse un cambio de orientación, no lo dudemos, los contagios seguirán, como está sucediendo y nunca alcanzaremos el esperado retorno a la normalidad. Qué triste.