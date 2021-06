No me tapes el sol

Diógenes de Sínope, filósofo griego, vivía en una tinaja. Alejandro Magno quiso conocerlo, quizás por curiosidad de encontrarse con un pensador tan diferente a su maestro, Aristóteles. El macedonio conversó con el pensador y, conmovido por su condición precaria, le preguntó si podía hacer algo para mejorar su situación. ¿Cuál fue la respuesta de Diógenes? “Sí… apártate, que me estás tapando el sol”.

De aquello me acordé cuando leí que 78 por ciento de las muertes por COVID-19 pudieron ser evitadas; y que ocho de cada 10 fallecidos por aquella enfermedad habrían entrado en las fases de vacunación… si hubiera vacunas. Me acordé cuando leí que las vacunas (rusas, para más fregar) están viniendo por “pushitos”. Me acordé cuando leí que, al paso que vamos, la vacunación de los chapines no va a terminar antes de cuatro años.

Me acordé de otra historia. A veces, cuando le preguntas a un niño, ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿Cuál es la respuesta? ¡Porque él me pegó primero! Al no querer hacerse responsables de sus decisiones y de sus actos, muchos niños optan por tratar de escabullirse y culpar a otros por lo que han hecho.

En aquello pensé cuando leí que la Ministra de Salud culpa a la población por la situación del COVID-19 en Guatemala.

Los políticos y burócratas en el poder han monopolizado y centralizado la vacunación. Han sido incapaces de organizar jornadas de inoculaciones sostenibles y generalmente eficientes. Optaron por no vacunar a los “superspreaders” primero. No han podido garantizar la provisión de vacunas. “Se casaron” con Covax, que fue un fracaso, y luego con los rusos… que vaya uno a saber.

Como “Reality bites”, ya va siendo hora de que los políticos y burócratas se aparten y dejen de “tapar el sol”. No estorben. Va siendo hora de que renuncien al monopolio y a la centralización y permitan que “otros actores” procuren las vacunas que tanto se necesitan para evitar muertes y enfermos de gravedad. Va siendo hora de que actúen responsablemente. Hora de que, si es necesario, apoyen los esfuerzos privados para conseguir que las farmacéuticas les vendan vacunas.

