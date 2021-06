Estado de ahogo social

El actual estado de situación, aunque se quiera revestir de normalidad, es todo lo contrario; es inmoral, anómalo y tiene responsables. Ello sucede cuando se le da la espalda a gran parte de la sociedad, y se niega consistente y abiertamente el acceso a las vacunas, y en su lugar se prioriza la compra de material antidisturbios, equipamiento para el ejército; cuando de manera burlesca se afirma que el actual gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción, pero los hechos y hallazgos diarios dicen todo lo contrario; cuando se aparece públicamente con la Vicepresidenta de EE. UU. y de la boca para afuera se dice que Guatemala es un socio de esa nación para evitar la migración irregular, pero al mismo tiempo se crean las condiciones para que varios cientos de connacionales salgan huyendo del país a diario.

Así las cosas, se genera un sentimiento acumulado de desolación y una fuerte sensación de apatía y desánimo que se contagian velozmente. ¿Cómo es posible que frente a estas condiciones se pueda pensar, aunque sea por asomo, en posibilidades de desarrollo o mejores condiciones de vida? ¿Cómo es posible que nos traguemos la píldora de que este año podremos tener tasas favorables de crecimiento económico? ¿Cómo es posible que aspiremos a poner freno a las oleadas de guatemaltecos que buscan, al menos, condiciones para su sobrevivencia?

Pero al final, a pocos parece importarles este tipo de cuestionamientos. Ha hecho aparecimiento el miedo social; aprovechar la pasividad ciudadana, apelar a la dispersión de demandas e impedir el surgimiento de planteamientos unificadores. Entra en juego la generación de olas de desesperación, pero que se logran paliar para que no creen acciones de descontento social. Por ejemplo, la dosificación de vacunas parece ser parte de esta estrategia. Evidentemente no ha habido (ni lo habrá) de cambiar el modelo actual.

La no obtención de insumos responde a la lógica de goteo. Contrario a los discursos pro crecimiento económico y pospandemia, los hechos se orientan a que los ciudadanos se tengan que aguantar al máximo (el ahogamiento) y motivar a medidas ilógicas, como ser vacunados en el exterior. Las donaciones y los pequeños lotes de vacunas que han llegado a lo largo del primer semestre 2021 no son producto solamente de la profunda incapacidad; tal parece que esa dosificación responde a un diseño previo. Lo esporádico crea una expectativa constante, que refuerza las demandas en corto, limita pensar y accionar en otras dimensiones.

Frente a la inercia y desazón que priva, estamos a la buena de Dios. Sálvense quienes puedan vacunarse en el exterior, quienes aún tengan trabajos medianamente estables, quienes se mantienen de pie, a pesar del fuerte oleaje que impera. Es esto lo que denomino la estrategia de ahogo social en pleno.

Mientras el agua llega al cuello, a pocos interesa lo que sucede en los otros carriles (las otras embestidas): el plegamiento y control institucional, la inhabilitación de las expresiones sociales, la contrarreforma electoral, el cierre de los espacios de expresión; lo mucho que nos acercamos a Nicaragua; el servilismo a flor de piel y el largo período que aún nos resta para mantener la cabeza debajo del agua. He escuchado, en diversas ocasiones, que vamos al precipicio; pienso que ya estamos en él, solo que no conocemos la profundidad y si existe o no fondo.