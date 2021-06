Alianza entre academia y sector productivo

El fin de semana pasado, la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) graduó a 300 nuevos profesionales en ciencias, humanidades, negocios, educación e ingenierías. Celebró cinco ceremonias en la plaza principal de su nuevo Centro de Innovación y Tecnología (CIT), habiendo contado en cada acto con un orador invitado con una meritoria trayectoria empresarial y social: Gabriel Biguria de León, Jessica Hammer, Tito Sánchez, Roberto Ardón y Felipe Bosch.

Gabriel Biguria resaltó “el orgullo de compartir la experiencia de las primeras graduaciones en un magnífico Centro, obra importantísima para el desarrollo de una Guatemala moderna y próspera”. Resaltó que el CIT es un paso muy importante para afianzar la colaboración entre la academia, los empresarios y el sector privado, que da vida a un poderoso ecosistema de innovación y emprendimiento. Tito Sánchez, quien lidera un área de tecnología en una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de la región, regresó a su ‘alma mater’ luego de más de 25 años de graduado. Hizo hincapié en que los procesos tecnológicos que se vislumbran necesitan de un ambiente de colaboración e innovación, por lo que este nuevo Centro de UVG hace mucho sentido.

Jessica Hammer, bióloga y especialista en salud pública, dedicada al campo de la educación, compartió una profunda reflexión sobre la mentalidad de crecimiento. Pidió a los presentes que pensaran en alguna cosa que no podían hacer. No sé cocinar, por ejemplo. No sé tocar guitarra. No sé resolver ecuaciones diferenciales. No sé bailar salsa. Luego les solicitó que a cada una de esas frases agregaran al final la palabra “todavía”. No sé cocinar, todavía. No sé bailar salsa, todavía. Esa palabra hace una inmensa diferencia, añadió. Resaltó que las personas pueden alcanzar cualquier meta que se propongan e instó a la concurrencia a que cada día sea una oportunidad de aprender algo que no saben aún.

Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF, acentuó que los graduandos constituyen una auténtica élite formada en una casa de estudios comprometida con la innovación y la tecnología. Resaltó que UVG ha dado al país y ha puesto a su servicio a sus mejores mujeres y hombres profesionales. Mencionó que “sus ideas, sus trabajos y sus propuestas han estado a la vanguardia en la investigación y diseño de equipos médicos, han hecho presencia en las selvas que resguardan nuestros principales tesoros arqueológicos e incluso han llegado con su aporte a trascender las propias fronteras de nuestro planeta”. Exhortó a los graduados a promover el entendimiento y la comunicación entre la academia y la empresa, dos factores que son fundamentales para el desarrollo. Les invitó a ser agentes transformadores, construir, diseñar procesos, innovar en todos los órdenes y actuar como un referente para los demás, sabiendo que tienen el poder de dar un buen ejemplo.

Felipe Bosch compartió que “es un creyente en que la unión hace la fuerza, y por eso es importante resaltar que la unión entre el sector académico y el empresarial nos puede llevar a tener una mejor sociedad y un mejor país”. Por ello, instó a los participantes a que, en honor a la plaza principal del CIT, que lleva el nombre de su señora madre, Isabel Gutiérrez de Bosch, podamos unir fuerzas academia, empresarios, funcionarios de Estado, medios de comunicación, amigos de la comunidad internacional y todos los ciudadanos, como buenos guatemaltecos, con el objetivo de tener un país con mayores oportunidades para todos.